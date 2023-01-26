https://ria.ru/20230126/koronavirus-1847527319.html
В России за сутки госпитализировали 973 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 973 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2023
В России за сутки госпитализировали 973 заболевших COVID-19
Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:18
2023-01-26T11:18
2023-01-26T11:18
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 973 человека, на 8,2% больше, чем накануне. Рост госпитализаций отмечен в 38 субъектах, снижение — в 40 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 5270 человек, или на 4,9% меньше в сравнении с 25 января 2023 года. Выявлено 7077 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 973 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 7077 новых случаев COVID-19, выздоровели 5270, умерли 40 человек