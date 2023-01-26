https://ria.ru/20230126/konkurs-1847650806.html

Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии

Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии - РИА Новости, 26.01.2023

Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии

Певцов с российским и белорусским гражданством не допустят к участию в международном музыкальном конкурсе имени королевы Сони в Норвегии, сообщают организаторы. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:36

2023-01-26T17:36

2023-01-26T17:36

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Певцов с российским и белорусским гражданством не допустят к участию в международном музыкальном конкурсе имени королевы Сони в Норвегии, сообщают организаторы. "Конкурс выражает солидарность с Украиной и ее гражданами. Поэтому заявки от певцов с российским или белорусским гражданством приниматься не будут", - говорится в заявлении на сайте конкурса. Конкурс проводится каждые два года в Осло среди молодых исполнителей со всего мира. Ближайшее соревнование состоится в августе 2023 года.

https://ria.ru/20230123/sokurov-1846892495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, норвегия, россия, украина, музыка