https://ria.ru/20230126/konkurs-1847650806.html
Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии
Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии - РИА Новости, 26.01.2023
Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии
Певцов с российским и белорусским гражданством не допустят к участию в международном музыкальном конкурсе имени королевы Сони в Норвегии, сообщают организаторы. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:36
2023-01-26T17:36
2023-01-26T17:36
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Певцов с российским и белорусским гражданством не допустят к участию в международном музыкальном конкурсе имени королевы Сони в Норвегии, сообщают организаторы. "Конкурс выражает солидарность с Украиной и ее гражданами. Поэтому заявки от певцов с российским или белорусским гражданством приниматься не будут", - говорится в заявлении на сайте конкурса. Конкурс проводится каждые два года в Осло среди молодых исполнителей со всего мира. Ближайшее соревнование состоится в августе 2023 года.
https://ria.ru/20230123/sokurov-1846892495.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, норвегия, россия, украина, музыка
Культура, Новости культуры, Норвегия, Россия, Украина, Музыка
Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии
Певцов из России и Белоруссии не допустят к конкурсу имени королевы Сони в Норвегии