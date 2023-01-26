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Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии - РИА Новости, 26.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230126/konkurs-1847650806.html
Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии
Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии - РИА Новости, 26.01.2023
Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии
Певцов с российским и белорусским гражданством не допустят к участию в международном музыкальном конкурсе имени королевы Сони в Норвегии, сообщают организаторы. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:36
2023-01-26T17:36
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Певцов с российским и белорусским гражданством не допустят к участию в международном музыкальном конкурсе имени королевы Сони в Норвегии, сообщают организаторы. "Конкурс выражает солидарность с Украиной и ее гражданами. Поэтому заявки от певцов с российским или белорусским гражданством приниматься не будут", - говорится в заявлении на сайте конкурса. Конкурс проводится каждые два года в Осло среди молодых исполнителей со всего мира. Ближайшее соревнование состоится в августе 2023 года.
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новости культуры, норвегия, россия, украина, музыка
Культура, Новости культуры, Норвегия, Россия, Украина, Музыка
17:36 26.01.2023
 
Певцов из России не допустят к конкурсу королевы Сони в Норвегии

Певцов из России и Белоруссии не допустят к конкурсу имени королевы Сони в Норвегии

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Певцов с российским и белорусским гражданством не допустят к участию в международном музыкальном конкурсе имени королевы Сони в Норвегии, сообщают организаторы.
"Конкурс выражает солидарность с Украиной и ее гражданами. Поэтому заявки от певцов с российским или белорусским гражданством приниматься не будут", - говорится в заявлении на сайте конкурса.
Конкурс проводится каждые два года в Осло среди молодых исполнителей со всего мира. Ближайшее соревнование состоится в августе 2023 года.
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