https://ria.ru/20230126/kolumbiya-1847470341.html

В боях на Украине погибли два колумбийских наемника

В боях на Украине погибли два колумбийских наемника - РИА Новости, 26.01.2023

В боях на Украине погибли два колумбийских наемника

Двое граждан Колумбии, прибывших на Украину для участия в боевых действиях против России, погибли в бою 18 января, сообщил МИД этой латиноамериканской страны. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T00:54

2023-01-26T00:54

2023-01-26T01:08

мария захарова

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МЕХИКО, 26 янв - РИА Новости. Двое граждан Колумбии, прибывших на Украину для участия в боевых действиях против России, погибли в бою 18 января, сообщил МИД этой латиноамериканской страны.По информации ведомства, семьи погибших пока не получили доказательств этой информации, начата процедура репатриации тел.В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действуют 1-3 тысячи иностранных наемников.

https://ria.ru/20230113/naemniki-1844705798.html

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мария захарова, колумбия, украина, россия, в мире