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В боях на Украине погибли два колумбийских наемника - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/kolumbiya-1847470341.html
В боях на Украине погибли два колумбийских наемника
В боях на Украине погибли два колумбийских наемника - РИА Новости, 26.01.2023
В боях на Украине погибли два колумбийских наемника
Двое граждан Колумбии, прибывших на Украину для участия в боевых действиях против России, погибли в бою 18 января, сообщил МИД этой латиноамериканской страны. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T00:54
2023-01-26T01:08
мария захарова
колумбия
украина
россия
в мире
специальная военная операция на украине
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МЕХИКО, 26 янв - РИА Новости. Двое граждан Колумбии, прибывших на Украину для участия в боевых действиях против России, погибли в бою 18 января, сообщил МИД этой латиноамериканской страны.По информации ведомства, семьи погибших пока не получили доказательств этой информации, начата процедура репатриации тел.В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действуют 1-3 тысячи иностранных наемников.
https://ria.ru/20230113/naemniki-1844705798.html
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мария захарова, колумбия, украина, россия, в мире
Мария Захарова, Колумбия, Украина, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине
00:54 26.01.2023 (обновлено: 01:08 26.01.2023)
 
В боях на Украине погибли два колумбийских наемника

МИД Колумбии: двое граждан, воюющих на стороне ВСУ, погибли в бою

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 янв - РИА Новости. Двое граждан Колумбии, прибывших на Украину для участия в боевых действиях против России, погибли в бою 18 января, сообщил МИД этой латиноамериканской страны.
"Двое граждан Колумбии находились на Украине с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне украинской армии. По информации этого батальона, граждане погибли в бою 18 января", - говорится в коммюнике на сайте МИД Колумбии.
По информации ведомства, семьи погибших пока не получили доказательств этой информации, начата процедура репатриации тел.
В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действуют 1-3 тысячи иностранных наемников.
Американцы сидели в подвале – украинский пленный об иностранных наемниках - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 17:48Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал о наемниках из США среди военнослужащих ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваКолумбияУкраинаРоссияВ мире
 
 
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