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Мэр Кишинева заявил, что город рискует остаться без водоснабжения - РИА Новости, 26.01.2023
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Мэр Кишинева заявил, что город рискует остаться без водоснабжения
Мэр Кишинева заявил, что город рискует остаться без водоснабжения - РИА Новости, 26.01.2023
Мэр Кишинева заявил, что город рискует остаться без водоснабжения
Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что столица Молдавии рискует остаться без водоснабжения из-за долгов предприятия "Апэ-канал", в их накоплении он обвинил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:14
2023-01-26T13:14
ион чебан
кишинев
молдавия
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что столица Молдавии рискует остаться без водоснабжения из-за долгов предприятия "Апэ-канал", в их накоплении он обвинил правительство страны. В конце ноября прошлого года Чебан уже предупреждал, что столица Молдавии может остаться без воды из-за долгов предприятия "Апэ-канал". Ситуация была урегулирована, предприятие должно было погасить долги в рассрочку. "Риск того, что город останется без воды, по-прежнему очень высок. Поскольку максимально были затянуты процессы, чтобы не корректировать стоимость услуг водоснабжения и канализации, а с другой стороны - растут цены на все остальные услуги, в связи с этим "Апэ-канал" накопил долги за электроэнергию. Компания Premier Energy (поставщик электроэнергии - ред.) уже отключила некоторые объекты предприятия", - написал Чебан в Telegram-канале. По его словам, мэрия делает все возможное, чтобы погашать накопленные долги, однако тариф на воду и канализацию слишком низкий и не позволяет компенсировать затраты. При этом власти не позволяют повысить тариф до того уровня, который сделал бы работу предприятия рентабельной. Он отметил, что дополнительной проблемой станет остановка работы очистных сооружений, поэтому Кишинев будет вынужден столкнуться с неприятным запахом. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
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ион чебан, кишинев, молдавия, россия, в мире
Ион Чебан, Кишинев, Молдавия, Россия, В мире
13:14 26.01.2023
 
Мэр Кишинева заявил, что город рискует остаться без водоснабжения

Мэр Кишинева Чебан заявил, что город рискует остаться без водоснабжения из-за долгов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что столица Молдавии рискует остаться без водоснабжения из-за долгов предприятия "Апэ-канал", в их накоплении он обвинил правительство страны.
В конце ноября прошлого года Чебан уже предупреждал, что столица Молдавии может остаться без воды из-за долгов предприятия "Апэ-канал". Ситуация была урегулирована, предприятие должно было погасить долги в рассрочку.
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"Риск того, что город останется без воды, по-прежнему очень высок. Поскольку максимально были затянуты процессы, чтобы не корректировать стоимость услуг водоснабжения и канализации, а с другой стороны - растут цены на все остальные услуги, в связи с этим "Апэ-канал" накопил долги за электроэнергию. Компания Premier Energy (поставщик электроэнергии - ред.) уже отключила некоторые объекты предприятия", - написал Чебан в Telegram-канале.
По его словам, мэрия делает все возможное, чтобы погашать накопленные долги, однако тариф на воду и канализацию слишком низкий и не позволяет компенсировать затраты. При этом власти не позволяют повысить тариф до того уровня, который сделал бы работу предприятия рентабельной.
"Город рискует остаться без воды и канализации, а стратегическое учреждение обанкротится, что является основной целью правительства. Если ситуация сохранится, то невозможно будет реализовать национальные проекты по подключению водоснабжения и канализации в районных центрах Молдавии, финансируемые партнерами по развитию", - добавил Чебан.
Он отметил, что дополнительной проблемой станет остановка работы очистных сооружений, поэтому Кишинев будет вынужден столкнуться с неприятным запахом.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
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