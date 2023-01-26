https://ria.ru/20230126/khabarovsk-1847478745.html

В Хабаровске вынесли приговор женщине, получавшей пособия на мнимых детей

В Хабаровске вынесли приговор женщине, получавшей пособия на мнимых детей - РИА Новости, 26.01.2023

В Хабаровске вынесли приговор женщине, получавшей пособия на мнимых детей

Организатор группы по получению социальных выплат и пособий на несуществующих младенцев в Хабаровске сядет в колонию на пять лет, сообщает прокуратура... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T04:46

2023-01-26T04:46

2023-01-26T05:05

происшествия

хабаровск

россия

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ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Организатор группы по получению социальных выплат и пособий на несуществующих младенцев в Хабаровске сядет в колонию на пять лет, сообщает прокуратура Хабаровского края. В июле прошлого года начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева сообщала РИА Новости, что преступной схемой управляла 39-летняя жительница Хабаровска. Ей помогала 37-летняя подельница. Организованная группа (ОГ) работала в краевом центре с января 2020 года по ноябрь 2021-го. Фигурантки находили женщин и вступали с ними в сговор. Последние под видом матерей обращались в городские отделы ЗАГС за получением свидетельств о рождении якобы детей, а участницы ОГ, как свидетели, подтверждали эти факты. Впоследствии фиктивные матери получали различные соцвыплаты, материнские капиталы и пособия. "Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении 23 преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат и пособий). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетними детьми 14-летнего возраста", - информирует надзорное ведомство. Организатор преступной группы и ее пособница заключали досудебное соглашение по делу. Как уточняет региональная прокуратура, подсудимой похищено из федерального бюджета свыше 17 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении остальных участников ОГ находится на рассмотрении в суде. В этой схеме задействованы не только фиктивные матери, всего их 23 человека, сообщала в ноябре прошлого года прокуратура региона. Они обвиняются в совершении 27 преступлений. Ранее речь шла о порядка 20 миллионах нанесенного ущерба. "Роженицы" небольшую часть денег оставляли себе, а остальное отдавали лидеру ОГ.

https://ria.ru/20230123/sud-1846923778.html

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происшествия, хабаровск, россия