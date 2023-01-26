https://ria.ru/20230126/kazan-1847601382.html

Второй "Фермерский островок" открылся в Казани при поддержке Корпорации МСП

Второй "Фермерский островок" открылся в Казани при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 26.01.2023

Второй "Фермерский островок" открылся в Казани при поддержке Корпорации МСП

В Казани при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй в Татарстане "Фермерский островок" - точка сбыта продукции локальных фермерских хозяйств, сообщает... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:59

2023-01-26T14:59

2023-01-26T14:59

корпорация мсп

казань

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Казани при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй в Татарстане "Фермерский островок" - точка сбыта продукции локальных фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба института развития.На новом "островке" жители Казани смогут приобрести свежую выпечку, в том числе хлеб, пироги, чак-чак, а также колбасы и полуфабрикаты халяль, кумыс и другие продукты."Проект уже показал свою востребованность. Это удобный инструмент для реализации произведенной фермерами продукции и гарантированный канал расширения рынков сбыта. Предприниматели Казани оценили эффективность бизнес-модели данного проекта и выступили с инициативой открытия второго "Фермерского островка", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Оператором проекта "Фермерский островок" в Республике Татарстан выступает индивидуальное крестьянско-фермерское хозяйство, к которому присоединились свыше 20 местных фермеров и небольших переработчиков. Корпорация МСП оказывает поддержку операторам в подборе поставщиков. Так, на "Фермерском островке" будет представлена продукция местного фермерского кооператива "Актанышские гуси". Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте через Цифровую платформу МСП.РФ, сообщили в пресс-службе.В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организован 31 "Фермерский островок" в 19 субъектах Российской Федерации: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской, Волгоградской и Кировской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае. "Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230126/bank-1847572500.html

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казань

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, казань