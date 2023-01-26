https://ria.ru/20230126/kazan-1847601382.html
Второй "Фермерский островок" открылся в Казани при поддержке Корпорации МСП
Второй "Фермерский островок" открылся в Казани при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 26.01.2023
Второй "Фермерский островок" открылся в Казани при поддержке Корпорации МСП
В Казани при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй в Татарстане "Фермерский островок" - точка сбыта продукции локальных фермерских хозяйств, сообщает... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:59
2023-01-26T14:59
2023-01-26T14:59
корпорация мсп
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847600084_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_c1478fc4dfeb4d2ff45b572885e46196.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Казани при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй в Татарстане "Фермерский островок" - точка сбыта продукции локальных фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба института развития.На новом "островке" жители Казани смогут приобрести свежую выпечку, в том числе хлеб, пироги, чак-чак, а также колбасы и полуфабрикаты халяль, кумыс и другие продукты."Проект уже показал свою востребованность. Это удобный инструмент для реализации произведенной фермерами продукции и гарантированный канал расширения рынков сбыта. Предприниматели Казани оценили эффективность бизнес-модели данного проекта и выступили с инициативой открытия второго "Фермерского островка", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Оператором проекта "Фермерский островок" в Республике Татарстан выступает индивидуальное крестьянско-фермерское хозяйство, к которому присоединились свыше 20 местных фермеров и небольших переработчиков. Корпорация МСП оказывает поддержку операторам в подборе поставщиков. Так, на "Фермерском островке" будет представлена продукция местного фермерского кооператива "Актанышские гуси". Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте через Цифровую платформу МСП.РФ, сообщили в пресс-службе.В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организован 31 "Фермерский островок" в 19 субъектах Российской Федерации: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской, Волгоградской и Кировской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае. "Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230126/bank-1847572500.html
https://ria.ru/20230125/proverki-1847140460.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847600084_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_3649e37ccebb743b4bfdaa0554352b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, казань
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Казани при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй в Татарстане "Фермерский островок" - точка сбыта продукции локальных фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба института развития.
На новом "островке" жители Казани смогут приобрести свежую выпечку, в том числе хлеб, пироги, чак-чак, а также колбасы и полуфабрикаты халяль, кумыс и другие продукты.
"Проект уже показал свою востребованность. Это удобный инструмент для реализации произведенной фермерами продукции и гарантированный канал расширения рынков сбыта. Предприниматели Казани оценили эффективность бизнес-модели данного проекта и выступили с инициативой открытия второго "Фермерского островка", – сказал генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Оператором проекта "Фермерский островок" в Республике Татарстан выступает индивидуальное крестьянско-фермерское хозяйство, к которому присоединились свыше 20 местных фермеров и небольших переработчиков. Корпорация МСП оказывает поддержку операторам в подборе поставщиков. Так, на "Фермерском островке" будет представлена продукция местного фермерского кооператива "Актанышские гуси". Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте через Цифровую платформу МСП.РФ, сообщили в пресс-службе.
В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организован 31 "Фермерский островок" в 19 субъектах Российской Федерации: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской, Волгоградской и Кировской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае. "Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.