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Картину лидера "Митьков" не согласовали для выставки из-за лозунга на ней - РИА Новости, 26.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230126/kartina-1847585007.html
Картину лидера "Митьков" не согласовали для выставки из-за лозунга на ней
Картину лидера "Митьков" не согласовали для выставки из-за лозунга на ней - РИА Новости, 26.01.2023
Картину лидера "Митьков" не согласовали для выставки из-за лозунга на ней
Картину художника, участника творческой группы "Митьки" Дмитрия Шагина "День тельняшки" не согласовали для участия в выставке в московском Всероссийском музее... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:13
2023-01-26T14:13
культура
новости культуры
всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
музеи
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Картину художника, участника творческой группы "Митьки" Дмитрия Шагина "День тельняшки" не согласовали для участия в выставке в московском Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщила РИА Новости директор институции Елена Титова.По ее словам, музей не имеет отношения "к составу и судьбе картин". "Выставка закончилась, мероприятия прошли. Соглашение закончило свою работу. Выставка была проведена в соответствии с соглашениями, которые куратор Дмитрий Гражевич, он же главный редактор журнала, подписал", – заключила она.Ранее в СМИ появились сообщения, что картину Шагина, на которой есть надпись "Митьки никого не хотят победить", попросили убрать с выставки. Также для экспозиции был подготовлен баннер с репродукциями представленных работ, на котором организаторы закрасили надпись на работе Шагина.
https://ria.ru/20230124/kartina-1847137971.html
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новости культуры, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, музеи
Культура, Новости культуры, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Музеи
14:13 26.01.2023
 
Картину лидера "Митьков" не согласовали для выставки из-за лозунга на ней

Глава музея: картину лидера "Митьков" не согласовали для выставки из-за лозунга на ней

© Фото : NVOВсероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : NVO
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Картину художника, участника творческой группы "Митьки" Дмитрия Шагина "День тельняшки" не согласовали для участия в выставке в московском Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщила РИА Новости директор институции Елена Титова.

"В музее проходили специальные мероприятия по празднованию 65-летия профильного издания "Декоративное искусство"... Ее (работы – Прим. ред.), действительно, не согласовали. По причине некорректности содержания и лозунгов на картине", – сказала она.

По ее словам, музей не имеет отношения "к составу и судьбе картин". "Выставка закончилась, мероприятия прошли. Соглашение закончило свою работу. Выставка была проведена в соответствии с соглашениями, которые куратор Дмитрий Гражевич, он же главный редактор журнала, подписал", – заключила она.
Ранее в СМИ появились сообщения, что картину Шагина, на которой есть надпись "Митьки никого не хотят победить", попросили убрать с выставки. Также для экспозиции был подготовлен баннер с репродукциями представленных работ, на котором организаторы закрасили надпись на работе Шагина.
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