https://ria.ru/20230126/kartina-1847585007.html

Картину лидера "Митьков" не согласовали для выставки из-за лозунга на ней

Картину лидера "Митьков" не согласовали для выставки из-за лозунга на ней - РИА Новости, 26.01.2023

Картину лидера "Митьков" не согласовали для выставки из-за лозунга на ней

Картину художника, участника творческой группы "Митьки" Дмитрия Шагина "День тельняшки" не согласовали для участия в выставке в московском Всероссийском музее... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:13

2023-01-26T14:13

2023-01-26T14:13

культура

новости культуры

всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

музеи

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Картину художника, участника творческой группы "Митьки" Дмитрия Шагина "День тельняшки" не согласовали для участия в выставке в московском Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщила РИА Новости директор институции Елена Титова.По ее словам, музей не имеет отношения "к составу и судьбе картин". "Выставка закончилась, мероприятия прошли. Соглашение закончило свою работу. Выставка была проведена в соответствии с соглашениями, которые куратор Дмитрий Гражевич, он же главный редактор журнала, подписал", – заключила она.Ранее в СМИ появились сообщения, что картину Шагина, на которой есть надпись "Митьки никого не хотят победить", попросили убрать с выставки. Также для экспозиции был подготовлен баннер с репродукциями представленных работ, на котором организаторы закрасили надпись на работе Шагина.

https://ria.ru/20230124/kartina-1847137971.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, музеи