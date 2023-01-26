Премьер Камбоджи заявил, что не будет оказывать военную помощь Украине
Премьер Камбоджи Хун Сен заявил, что готов помочь российским саперам и не помогает Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Камбоджа готова организовать обучение разминированию для российских саперов, страна не имеет возможности и не будет оказывать военную помощь Украине, заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.
"Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. Камбоджа не имеет возможности сделать это. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам — это чисто гуманитарная акция", — подчеркнул премьер, слова которого приводит камбоджийская газета Khmer Times.
Хун Сен добавил, что Камбоджа "рада приветствовать любые страны, желающие пройти обучение по разминированию в Камбодже, в том числе и Россию". Премьер также напомнил, что Камбоджа уже проводила подобное обучение по разминированию для колумбийских офицеров.
"Камбоджа не отправляла на Украину ни войска, ни инструкторов по разминированию, то, что мы сделали, сделано исключительно по гуманитарным причинам", - добавил Хун Сен.
Ранее Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально завершил обучение украинских саперов, техническую поддержку оказало правительство Японии. В ответ на критику СМИ власти страны заявили, что выступают против причисления Камбоджи к числу союзников Украины, оказывающих ей военную поддержку.