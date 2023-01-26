https://ria.ru/20230126/kambodzha-1847508247.html

Премьер Камбоджи заявил, что не будет оказывать военную помощь Украине

Премьер Камбоджи заявил, что не будет оказывать военную помощь Украине - РИА Новости, 26.01.2023

Премьер Камбоджи заявил, что не будет оказывать военную помощь Украине

Камбоджа готова организовать обучение разминированию для российских саперов, страна не имеет возможности и не будет оказывать военную помощь Украине, заявил... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:27

2023-01-26T10:27

2023-01-26T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

хун сен

камбоджа

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Камбоджа готова организовать обучение разминированию для российских саперов, страна не имеет возможности и не будет оказывать военную помощь Украине, заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен. "Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. Камбоджа не имеет возможности сделать это. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам — это чисто гуманитарная акция", — подчеркнул премьер, слова которого приводит камбоджийская газета Khmer Times. Хун Сен добавил, что Камбоджа "рада приветствовать любые страны, желающие пройти обучение по разминированию в Камбодже, в том числе и Россию". Премьер также напомнил, что Камбоджа уже проводила подобное обучение по разминированию для колумбийских офицеров. "Камбоджа не отправляла на Украину ни войска, ни инструкторов по разминированию, то, что мы сделали, сделано исключительно по гуманитарным причинам", - добавил Хун Сен. Ранее Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально завершил обучение украинских саперов, техническую поддержку оказало правительство Японии. В ответ на критику СМИ власти страны заявили, что выступают против причисления Камбоджи к числу союзников Украины, оказывающих ей военную поддержку.

https://ria.ru/20221221/sapery-1840230878.html

https://ria.ru/20221101/peregovory-1828479082.html

камбоджа

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, хун сен, камбоджа, украина, россия, ситуация в днр и лнр