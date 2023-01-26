https://ria.ru/20230126/kakhovka-1847493795.html

В Новой Каховке жилые дома повреждены при обстреле

В Новой Каховке жилые дома повреждены при обстреле - РИА Новости, 26.01.2023

В Новой Каховке жилые дома повреждены при обстреле

Жилые дома, в том числе многоэтажные, в Новой Каховке пострадали от ночного и утреннего артиллерийского обстрелов со стороны украинских войск, число повреждений РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:16

2023-01-26T09:16

2023-01-26T12:01

новая каховка

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Жилые дома, в том числе многоэтажные, в Новой Каховке пострадали от ночного и утреннего артиллерийского обстрелов со стороны украинских войск, число повреждений и жертв уточняется, сообщается в телеграм-канале администрации Новой Каховки.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что украинские войска на протяжении ночи обстреливали города и села Херсонской области, расположенные на левом берегу Днепра, выпустив по ним около 40 снарядов из ствольной артиллерии."Ночью и утром 26 января укронацисты совершили варварский обстрел мирного населения Новой Каховки. Пострадали жилые дома", - сообщили в администрации.Количество разрушений и жертв уточняется, отметили власти.

https://ria.ru/20230125/donbass-1847394945.html

новая каховка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, происшествия