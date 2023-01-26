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В Новой Каховке жилые дома повреждены при обстреле - РИА Новости, 26.01.2023
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https://ria.ru/20230126/kakhovka-1847493795.html
В Новой Каховке жилые дома повреждены при обстреле
В Новой Каховке жилые дома повреждены при обстреле - РИА Новости, 26.01.2023
В Новой Каховке жилые дома повреждены при обстреле
Жилые дома, в том числе многоэтажные, в Новой Каховке пострадали от ночного и утреннего артиллерийского обстрелов со стороны украинских войск, число повреждений РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:16
2023-01-26T12:01
новая каховка
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Жилые дома, в том числе многоэтажные, в Новой Каховке пострадали от ночного и утреннего артиллерийского обстрелов со стороны украинских войск, число повреждений и жертв уточняется, сообщается в телеграм-канале администрации Новой Каховки.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что украинские войска на протяжении ночи обстреливали города и села Херсонской области, расположенные на левом берегу Днепра, выпустив по ним около 40 снарядов из ствольной артиллерии."Ночью и утром 26 января укронацисты совершили варварский обстрел мирного населения Новой Каховки. Пострадали жилые дома", - сообщили в администрации.Количество разрушений и жертв уточняется, отметили власти.
https://ria.ru/20230125/donbass-1847394945.html
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новая каховка, происшествия
Новая Каховка, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
09:16 26.01.2023 (обновлено: 12:01 26.01.2023)
 
В Новой Каховке жилые дома повреждены при обстреле

В Новой Каховке жилые дома повреждены при обстреле со стороны украинских войск

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Жилые дома, в том числе многоэтажные, в Новой Каховке пострадали от ночного и утреннего артиллерийского обстрелов со стороны украинских войск, число повреждений и жертв уточняется, сообщается в телеграм-канале администрации Новой Каховки.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что украинские войска на протяжении ночи обстреливали города и села Херсонской области, расположенные на левом берегу Днепра, выпустив по ним около 40 снарядов из ствольной артиллерии.
"Ночью и утром 26 января укронацисты совершили варварский обстрел мирного населения Новой Каховки. Пострадали жилые дома", - сообщили в администрации.
Количество разрушений и жертв уточняется, отметили власти.
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