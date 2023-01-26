https://ria.ru/20230126/italiya-1847677578.html

В Риме выразили надежду на дружбу итальянцев с россиянами

В Риме выразили надежду на дружбу итальянцев с россиянами - РИА Новости, 26.01.2023

В Риме выразили надежду на дружбу итальянцев с россиянами

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что конфликта между россиянами и итальянцами нет, и выразил надежду на то, что отношения дружбы между народами... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:54

2023-01-26T17:54

2023-01-26T17:54

в мире

италия

россия

гуидо крозетто

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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что конфликта между россиянами и итальянцами нет, и выразил надежду на то, что отношения дружбы между народами сохранятся. "Конфликта между итальянцами и русскими нет, итальянцы продолжают дружить с русскими, надеюсь, что отношения между народами останутся прежними: отношениями уважения и дружбы", - заявил он в интервью телеканалу La7. Крозетто отметил, что противопоставление существует из-за ситуации на Украине, но он надеется, что это не повлияет на отношения между русскими и итальянцами. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T совместного с Францией производства, которую запрашивают украинские власти. Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847343574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, россия, гуидо крозетто