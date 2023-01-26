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В Риме выразили надежду на дружбу итальянцев с россиянами - РИА Новости, 26.01.2023
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В Риме выразили надежду на дружбу итальянцев с россиянами
В Риме выразили надежду на дружбу итальянцев с россиянами - РИА Новости, 26.01.2023
В Риме выразили надежду на дружбу итальянцев с россиянами
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что конфликта между россиянами и итальянцами нет, и выразил надежду на то, что отношения дружбы между народами... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:54
2023-01-26T17:54
в мире
италия
россия
гуидо крозетто
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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что конфликта между россиянами и итальянцами нет, и выразил надежду на то, что отношения дружбы между народами сохранятся. "Конфликта между итальянцами и русскими нет, итальянцы продолжают дружить с русскими, надеюсь, что отношения между народами останутся прежними: отношениями уважения и дружбы", - заявил он в интервью телеканалу La7. Крозетто отметил, что противопоставление существует из-за ситуации на Украине, но он надеется, что это не повлияет на отношения между русскими и итальянцами. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T совместного с Францией производства, которую запрашивают украинские власти. Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро.
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в мире, италия, россия, гуидо крозетто
В мире, Италия, Россия, Гуидо Крозетто
17:54 26.01.2023
 
В Риме выразили надежду на дружбу итальянцев с россиянами

Министр обороны Италии Крозетто выразил надежду на сохранение дружбы с россиянами

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что конфликта между россиянами и итальянцами нет, и выразил надежду на то, что отношения дружбы между народами сохранятся.
"Конфликта между итальянцами и русскими нет, итальянцы продолжают дружить с русскими, надеюсь, что отношения между народами останутся прежними: отношениями уважения и дружбы", - заявил он в интервью телеканалу La7. Крозетто отметил, что противопоставление существует из-за ситуации на Украине, но он надеется, что это не повлияет на отношения между русскими и итальянцами.
Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T совместного с Францией производства, которую запрашивают украинские власти.
Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро.
Берлускони - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 15:02Специальная военная операция на Украине
Берлускони заявил об отсутствии решений мирного урегулирования на Украине
 
В миреИталияРоссияГуидо Крозетто
 
 
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