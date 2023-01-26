В Риме выразили надежду на дружбу итальянцев с россиянами
Министр обороны Италии Крозетто выразил надежду на сохранение дружбы с россиянами
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
РИМ, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что конфликта между россиянами и итальянцами нет, и выразил надежду на то, что отношения дружбы между народами сохранятся.
"Конфликта между итальянцами и русскими нет, итальянцы продолжают дружить с русскими, надеюсь, что отношения между народами останутся прежними: отношениями уважения и дружбы", - заявил он в интервью телеканалу La7. Крозетто отметил, что противопоставление существует из-за ситуации на Украине, но он надеется, что это не повлияет на отношения между русскими и итальянцами.
Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T совместного с Францией производства, которую запрашивают украинские власти.
Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро.