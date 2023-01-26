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Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы - РИА Новости, 27.01.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230126/gololed-1847903401.html
Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы
Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы - РИА Новости, 27.01.2023
Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы
Москвичам необходимо быть аккуратными из-за гололёда до утра пятницы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-26T20:20
2023-01-27T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москвичам необходимо быть аккуратными из-за гололёда до утра пятницы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Гололед местами возможен до 10.00 27 января. Будьте внимательны и аккуратны на улице", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что при управлении автомобилем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
20:20 26.01.2023 (обновлено: 15:05 27.01.2023)
 

Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москвичам необходимо быть аккуратными из-за гололёда до утра пятницы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Гололед местами возможен до 10.00 27 января. Будьте внимательны и аккуратны на улице", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что при управлении автомобилем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Мужчина идет по тротуару в гололед на улице Стромынка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 16:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в четверг
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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