https://ria.ru/20230126/gololed-1847903401.html
Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы
Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы - РИА Новости, 27.01.2023
Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы
Москвичам необходимо быть аккуратными из-за гололёда до утра пятницы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-26T20:20
2023-01-26T20:20
2023-01-27T15:05
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москва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москвичам необходимо быть аккуратными из-за гололёда до утра пятницы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Гололед местами возможен до 10.00 27 января. Будьте внимательны и аккуратны на улице", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что при управлении автомобилем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230126/pogoda-1847900032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы