https://ria.ru/20230126/gololed-1847903401.html

Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы

Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы - РИА Новости, 27.01.2023

Москвичей попросили быть аккуратными из-за гололеда до утра пятницы

Москвичам необходимо быть аккуратными из-за гололёда до утра пятницы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-26T20:20

2023-01-26T20:20

2023-01-27T15:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156294/72/1562947251_0:209:2900:1840_1920x0_80_0_0_07f0af02e85923d080532030e067901f.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москвичам необходимо быть аккуратными из-за гололёда до утра пятницы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Гололед местами возможен до 10.00 27 января. Будьте внимательны и аккуратны на улице", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что при управлении автомобилем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230126/pogoda-1847900032.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, городское хозяйство москвы