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МИД Германии прокомментировал слова Бербок о "войне Европы против России" - РИА Новости, 27.01.2023
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МИД Германии прокомментировал слова Бербок о "войне Европы против России"
МИД Германии прокомментировал слова Бербок о "войне Европы против России" - РИА Новости, 27.01.2023
МИД Германии прокомментировал слова Бербок о "войне Европы против России"
Министерство иностранных дел ФРГ в связи с высказыванием главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ заявило, что поддержка Украины не делает Германию... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-26T23:42
2023-01-27T02:24
в мире
украина
анналена бербок
германия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ в связи с высказыванием главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ заявило, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января ранее заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высказывания Бербок говорят о том, что Запад заранее спланировал войну против России. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. В среду президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, анналена бербок, германия, парламентская ассамблея совета европы, нато
В мире, Украина, Анналена Бербок, Германия, Парламентская ассамблея Совета Европы, НАТО
23:42 26.01.2023 (обновлено: 02:24 27.01.2023)
 
МИД Германии прокомментировал слова Бербок о "войне Европы против России"

В МИД ФРГ заявили, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ в связи с высказыванием главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ заявило, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января ранее заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих.
"На встрече с членами ПАСЕ 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно выступить против этой войны. Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону… которое закреплено в Уставе ООН, не делает Германию одной из сторон конфликта", - сообщил МИД в ответ на запрос изданию Bild.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высказывания Бербок говорят о том, что Запад заранее спланировал войну против России.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. В среду президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреУкраинаАнналена БербокГерманияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыНАТО
 
 
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