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Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов

Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 26.01.2023

Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов

Группировка войск "Восток" в ходе наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила до 60 украинских военных за сутки, также... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:44

2023-01-26T13:44

2023-01-26T13:51

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Группировка войск "Восток" в ходе наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила до 60 украинских военных за сутки, также поражены 2 топливохранилища и три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Павловка и Левадное Запорожской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке.Кроме того, в районе Угледара, Червоного в ДНР и Канцеровки на Запорожье уничтожены "два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов" украинской армии.

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сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, константиновка, вооруженные силы украины