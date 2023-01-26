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Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов
Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 26.01.2023
Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов
Группировка войск "Восток" в ходе наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила до 60 украинских военных за сутки, также... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:44
2023-01-26T13:44
2023-01-26T13:51
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Группировка войск "Восток" в ходе наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила до 60 украинских военных за сутки, также поражены 2 топливохранилища и три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Павловка и Левадное Запорожской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке.Кроме того, в районе Угледара, Червоного в ДНР и Канцеровки на Запорожье уничтожены "два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов" украинской армии.
https://ria.ru/20230126/leopard-1847568446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Константиновка, Вооруженные силы Украины
13:44 26.01.2023 (обновлено: 13:51 26.01.2023)
Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов