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Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/gaubitsa-1847577299.html
Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов
Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 26.01.2023
Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов
Группировка войск "Восток" в ходе наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила до 60 украинских военных за сутки, также... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:44
2023-01-26T13:51
специальная военная операция на украине
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сша
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Группировка войск "Восток" в ходе наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила до 60 украинских военных за сутки, также поражены 2 топливохранилища и три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Павловка и Левадное Запорожской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке.Кроме того, в районе Угледара, Червоного в ДНР и Канцеровки на Запорожье уничтожены "два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов" украинской армии.
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в мире, россия, сша, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Константиновка, Вооруженные силы Украины
13:44 26.01.2023 (обновлено: 13:51 26.01.2023)
 
Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Группировка войск "Восток" в ходе наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила до 60 украинских военных за сутки, также поражены 2 топливохранилища и три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Павловка и Левадное Запорожской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке.
Кроме того, в районе Угледара, Червоного в ДНР и Канцеровки на Запорожье уничтожены "два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов" украинской армии.
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