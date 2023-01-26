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В Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона - РИА Новости, 26.01.2023
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В Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона
В Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона - РИА Новости, 26.01.2023
В Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона
Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил в четверг, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:43
2023-01-26T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
одесса
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил в четверг, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах области и в других регионах Украины. В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, а также в Виннице. Как сообщили ранее в четверг в Одесской районной государственной администрации, в Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, "В результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением", - написал Марченко в своем Telegram-канале. По его словам, энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время. Он отметил, что будет обеспечен подвоз воды для жителей области, а также обеспечена работа пунктов обогрева, где это возможно, с помощью генераторов. В свою очередь украинское издание "Страна" сообщило, что "в Одессе после попадания по объектам энергетики начали пропадать свет и вода".
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в мире, украина, одесская область, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Одесса
12:43 26.01.2023
 
В Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона

Власти Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона после взрывов

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил в четверг, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах области и в других регионах Украины.
В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, а также в Виннице. Как сообщили ранее в четверг в Одесской районной государственной администрации, в Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры,
"В результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением", - написал Марченко в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время. Он отметил, что будет обеспечен подвоз воды для жителей области, а также обеспечена работа пунктов обогрева, где это возможно, с помощью генераторов.
В свою очередь украинское издание "Страна" сообщило, что "в Одессе после попадания по объектам энергетики начали пропадать свет и вода".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьОдесса
 
 
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