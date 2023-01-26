https://ria.ru/20230126/energosnabzhenie-1847558362.html

В Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона

В Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона - РИА Новости, 26.01.2023

В Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил в четверг, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:43

2023-01-26T12:43

2023-01-26T12:43

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил в четверг, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах области и в других регионах Украины. В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, а также в Виннице. Как сообщили ранее в четверг в Одесской районной государственной администрации, в Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, "В результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением", - написал Марченко в своем Telegram-канале. По его словам, энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время. Он отметил, что будет обеспечен подвоз воды для жителей области, а также обеспечена работа пунктов обогрева, где это возможно, с помощью генераторов. В свою очередь украинское издание "Страна" сообщило, что "в Одессе после попадания по объектам энергетики начали пропадать свет и вода".

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесская область, одесса