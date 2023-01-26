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На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/energoobekty-1847605552.html
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах - РИА Новости, 26.01.2023
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах
На Украине в результате обстрелов повреждены объекты энергетики в центральном, южном и юго-западном регионах, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:09
2023-01-26T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
киев
укрэнерго
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На Украине в результате обстрелов повреждены объекты энергетики в центральном, южном и юго-западном регионах, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. "В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено", — также сказано в публикации.В системе энергоснабжения страны наблюдается значительный дефицит, до всех областей довели лимиты потребления, заключили в "Укрэнерго".В четверг на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Одессе, Киеве и Виннице. В Одесской области рассказали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры, в Киевской — одного энергообъекта.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит киевский режим. Целями становятся исключительно объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.В ноябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент Владимир Зеленский подчеркнул, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230126/otklyucheniya-1847587152.html
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в мире, украина, одесса, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Киев, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
15:09 26.01.2023 (обновлено: 16:01 26.01.2023)
 
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах

"Укрэнерго": в южном, центральном и юго-западном регионах Украины повреждены энергообъекты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На Украине в результате обстрелов повреждены объекты энергетики в центральном, южном и юго-западном регионах, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено", — также сказано в публикации.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 14:10Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
В системе энергоснабжения страны наблюдается значительный дефицит, до всех областей довели лимиты потребления, заключили в "Укрэнерго".
В четверг на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Одессе, Киеве и Виннице. В Одесской области рассказали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры, в Киевской — одного энергообъекта.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит киевский режим. Целями становятся исключительно объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В ноябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент Владимир Зеленский подчеркнул, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 14:11
Бытовым потребителям в Одесской области дают свет лишь шесть часов в день
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаКиевУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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