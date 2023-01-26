https://ria.ru/20230126/energoobekty-1847605552.html

На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах

На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах - РИА Новости, 26.01.2023

На Украине заявили о повреждении энергообъектов в нескольких регионах

На Украине в результате обстрелов повреждены объекты энергетики в центральном, южном и юго-западном регионах, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:09

2023-01-26T15:09

2023-01-26T16:01

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На Украине в результате обстрелов повреждены объекты энергетики в центральном, южном и юго-западном регионах, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. "В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено", — также сказано в публикации.В системе энергоснабжения страны наблюдается значительный дефицит, до всех областей довели лимиты потребления, заключили в "Укрэнерго".В четверг на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Одессе, Киеве и Виннице. В Одесской области рассказали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры, в Киевской — одного энергообъекта.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит киевский режим. Целями становятся исключительно объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.В ноябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент Владимир Зеленский подчеркнул, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230126/otklyucheniya-1847587152.html

https://ria.ru/20230125/svet-1847323415.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесса, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф