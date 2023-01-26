https://ria.ru/20230126/elektrosamokat-1847653628.html

В Севастополе подросток на электросамокате насмерть сбил женщину

В Севастополе подросток на электросамокате насмерть сбил женщину - РИА Новости, 26.01.2023

В Севастополе подросток на электросамокате насмерть сбил женщину

Подросток, сбивший на электросамокате насмерть женщину в Севастополе, пойдет под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:55

2023-01-26T16:55

2023-01-26T16:55

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Подросток, сбивший на электросамокате насмерть женщину в Севастополе, пойдет под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "Направлено в суд уголовное дело в отношении молодого человека, который, управляя электросамокатом, сбил пожилую женщину и причинил ее смерть", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве подчеркнули, что 17-летний парень обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В частности, он наехал на электросамокате на пожилую женщину, от чего та получила открытую черепно-мозговую травму, а затем скончалась в больнице.

https://ria.ru/20221213/skorost-1838302599.html

севастополь

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь