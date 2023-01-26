https://ria.ru/20230126/elektrosamokat-1847653628.html
В Севастополе подросток на электросамокате насмерть сбил женщину
В Севастополе подросток на электросамокате насмерть сбил женщину - РИА Новости, 26.01.2023
В Севастополе подросток на электросамокате насмерть сбил женщину
Подросток, сбивший на электросамокате насмерть женщину в Севастополе, пойдет под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:55
2023-01-26T16:55
2023-01-26T16:55
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Подросток, сбивший на электросамокате насмерть женщину в Севастополе, пойдет под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "Направлено в суд уголовное дело в отношении молодого человека, который, управляя электросамокатом, сбил пожилую женщину и причинил ее смерть", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве подчеркнули, что 17-летний парень обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В частности, он наехал на электросамокате на пожилую женщину, от чего та получила открытую черепно-мозговую травму, а затем скончалась в больнице.
https://ria.ru/20221213/skorost-1838302599.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе подросток на электросамокате насмерть сбил женщину
В Севастополе будут судить подростка, который на электросамокате насмерть сбил женщину
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости.
Подросток, сбивший на электросамокате насмерть женщину в Севастополе, пойдет под суд, сообщает
пресс-служба прокуратуры города.
"Направлено в суд уголовное дело в отношении молодого человека, который, управляя электросамокатом, сбил пожилую женщину и причинил ее смерть", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что 17-летний парень обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В частности, он наехал на электросамокате на пожилую женщину, от чего та получила открытую черепно-мозговую травму, а затем скончалась в больнице.