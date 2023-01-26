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В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек - РИА Новости, 26.01.2023
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В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек
В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек - РИА Новости, 26.01.2023
В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом "ПАЗ" в Татарстане - водитель легковушки погиб, три пассажира автобуса госпитализированы, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:29
2023-01-26T12:29
происшествия
камско-устьинский район
авто
гибдд мвд рф
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КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом "ПАЗ" в Татарстане - водитель легковушки погиб, три пассажира автобуса госпитализированы, сообщает ГИБДД республики. "В Камско-Устьинском районе 26 января водитель автомобиля "Богдан", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ", в котором находились восемь пассажиров", - говорится в релизе. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, три пассажира автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847413851.html
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происшествия, камско-устьинский район, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Камско-Устьинский район, Авто, ГИБДД МВД РФ
12:29 26.01.2023
 
В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек

В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек, трое пострадали

© Фото : @gibddtatarstan/TelegramДТП в Камско-Устьинском районе Татарстана
ДТП в Камско-Устьинском районе Татарстана - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : @gibddtatarstan/Telegram
ДТП в Камско-Устьинском районе Татарстана
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом "ПАЗ" в Татарстане - водитель легковушки погиб, три пассажира автобуса госпитализированы, сообщает ГИБДД республики.
Камско-Устьинском районе 26 января водитель автомобиля "Богдан", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ", в котором находились восемь пассажиров", - говорится в релизе.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, три пассажира автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ПроисшествияКамско-Устьинский районАвтоГИБДД МВД РФ
 
 
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