https://ria.ru/20230126/dtp-1847552800.html

В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек

В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек - РИА Новости, 26.01.2023

В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом "ПАЗ" в Татарстане - водитель легковушки погиб, три пассажира автобуса госпитализированы, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:29

2023-01-26T12:29

2023-01-26T12:29

происшествия

камско-устьинский район

авто

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847549946_0:56:724:463_1920x0_80_0_0_a0d6de6c7fdfb7191bdb84f60ae70b8a.jpg

КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом "ПАЗ" в Татарстане - водитель легковушки погиб, три пассажира автобуса госпитализированы, сообщает ГИБДД республики. "В Камско-Устьинском районе 26 января водитель автомобиля "Богдан", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ", в котором находились восемь пассажиров", - говорится в релизе. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, три пассажира автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847413851.html

камско-устьинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камско-устьинский район, авто, гибдд мвд рф