https://ria.ru/20230126/dsnv-1847713603.html

Рябков: США странно требовать от России возобновления инспекций по ДСНВ

Рябков: США странно требовать от России возобновления инспекций по ДСНВ - РИА Новости, 26.01.2023

Рябков: США странно требовать от России возобновления инспекций по ДСНВ

США странно требовать от РФ возобновления инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), когда Киев пытался ударить по... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:13

2023-01-26T20:13

2023-01-26T20:13

россия

сша

киев

сергей рябков

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США странно требовать от РФ возобновления инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Отмечу один из наиболее вопиющих моментов. Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США", - заявил Рябков изданию "Коммерсант". Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы, добавил замминистра. "Последствия этих атак?" - задался вопросом он. В минувший понедельник он отмечал, что новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по ДСНВ не определена, ситуация к этому не располагает.

https://ria.ru/20230125/dsnv-1847405443.html

россия

сша

киев

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россия, сша, киев, сергей рябков