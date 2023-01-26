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Рябков: США странно требовать от России возобновления инспекций по ДСНВ - РИА Новости, 26.01.2023
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Рябков: США странно требовать от России возобновления инспекций по ДСНВ
Рябков: США странно требовать от России возобновления инспекций по ДСНВ - РИА Новости, 26.01.2023
Рябков: США странно требовать от России возобновления инспекций по ДСНВ
США странно требовать от РФ возобновления инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), когда Киев пытался ударить по... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:13
2023-01-26T20:13
россия
сша
киев
сергей рябков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США странно требовать от РФ возобновления инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Отмечу один из наиболее вопиющих моментов. Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США", - заявил Рябков изданию "Коммерсант". Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы, добавил замминистра. "Последствия этих атак?" - задался вопросом он. В минувший понедельник он отмечал, что новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по ДСНВ не определена, ситуация к этому не располагает.
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россия, сша, киев, сергей рябков
Россия, США, Киев, Сергей Рябков
20:13 26.01.2023
 
Рябков: США странно требовать от России возобновления инспекций по ДСНВ

Рябков заявил, что США странно требовать от России возобновления инспекций по ДСНВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США странно требовать от РФ возобновления инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Отмечу один из наиболее вопиющих моментов. Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США", - заявил Рябков изданию "Коммерсант".
Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы, добавил замминистра. "Последствия этих атак?" - задался вопросом он.
В минувший понедельник он отмечал, что новая дата встречи консультативной комиссии РФ и США по ДСНВ не определена, ситуация к этому не располагает.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 18:03
В конгрессе США попросили проверить соблюдение Россией условий ДСНВ-3
 
РоссияСШАКиевСергей Рябков
 
 
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