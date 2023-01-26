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Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/donetsk-1847590492.html
Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка
Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка - РИА Новости, 26.01.2023
Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка
Саперы МЧС обезвредили на территории школы в Кировском районе Донецка находившийся глубоко в земле неразорвавшийся боеприпас, для извлечения опасного предмета... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:26
2023-01-26T15:28
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Саперы МЧС обезвредили на территории школы в Кировском районе Донецка находившийся глубоко в земле неразорвавшийся боеприпас, для извлечения опасного предмета использовалась специальная техника, сообщает МЧС РФ. Отмечается, что в результате разминирования здание школы не пострадало. В конце ноября 2022 года ведомство сообщало, что всего на освобождённых территориях саперами МЧС обнаружено и обезврежено около 114,5 тысяч взрывоопасных предметов (ВОП), уничтожено более 158 тысяч.
https://ria.ru/20230126/su-25-1847572947.html
кировский район
донецк
россия
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кировский район, донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика, Происшествия
14:26 26.01.2023 (обновлено: 15:28 26.01.2023)
 
Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка

Саперы МЧС обезвредили в школе Донецка неразорвавшийся снаряд на глубине нескольких метров

© МЧС РоссииСаперы МЧС обезвредили снаряд на территории школы в Кировском районе Донецка. Кадр видео
Саперы МЧС обезвредили снаряд на территории школы в Кировском районе Донецка. Кадр видео
© МЧС России
Саперы МЧС обезвредили снаряд на территории школы в Кировском районе Донецка. Кадр видео
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Саперы МЧС обезвредили на территории школы в Кировском районе Донецка находившийся глубоко в земле неразорвавшийся боеприпас, для извлечения опасного предмета использовалась специальная техника, сообщает МЧС РФ.
"Прибывшая группа пиротехников обнаружила ВОП, который ушел под землю на глубину нескольких метров. Вручную провести разминирование не представлялось возможным, поэтому была привлечена специализированная техника", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате разминирования здание школы не пострадало.
В конце ноября 2022 года ведомство сообщало, что всего на освобождённых территориях саперами МЧС обнаружено и обезврежено около 114,5 тысяч взрывоопасных предметов (ВОП), уничтожено более 158 тысяч.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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