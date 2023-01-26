https://ria.ru/20230126/donetsk-1847590492.html

Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка

Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка - РИА Новости, 26.01.2023

Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка

Саперы МЧС обезвредили на территории школы в Кировском районе Донецка находившийся глубоко в земле неразорвавшийся боеприпас, для извлечения опасного предмета... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:26

2023-01-26T14:26

2023-01-26T15:28

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Саперы МЧС обезвредили на территории школы в Кировском районе Донецка находившийся глубоко в земле неразорвавшийся боеприпас, для извлечения опасного предмета использовалась специальная техника, сообщает МЧС РФ. Отмечается, что в результате разминирования здание школы не пострадало. В конце ноября 2022 года ведомство сообщало, что всего на освобождённых территориях саперами МЧС обнаружено и обезврежено около 114,5 тысяч взрывоопасных предметов (ВОП), уничтожено более 158 тысяч.

https://ria.ru/20230126/su-25-1847572947.html

кировский район

донецк

россия

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, происшествия