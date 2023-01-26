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Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка
Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка - РИА Новости, 26.01.2023
Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка
Саперы МЧС обезвредили на территории школы в Кировском районе Донецка находившийся глубоко в земле неразорвавшийся боеприпас, для извлечения опасного предмета... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:26
2023-01-26T14:26
2023-01-26T15:28
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Саперы МЧС обезвредили на территории школы в Кировском районе Донецка находившийся глубоко в земле неразорвавшийся боеприпас, для извлечения опасного предмета использовалась специальная техника, сообщает МЧС РФ. Отмечается, что в результате разминирования здание школы не пострадало. В конце ноября 2022 года ведомство сообщало, что всего на освобождённых территориях саперами МЧС обнаружено и обезврежено около 114,5 тысяч взрывоопасных предметов (ВОП), уничтожено более 158 тысяч.
https://ria.ru/20230126/su-25-1847572947.html
кировский район
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кировский район, донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика, Происшествия
14:26 26.01.2023 (обновлено: 15:28 26.01.2023)
Саперы МЧС обезвредили неразорвавшийся снаряд в школе Донецка
Саперы МЧС обезвредили в школе Донецка неразорвавшийся снаряд на глубине нескольких метров