https://ria.ru/20230126/donetsk-1847507831.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:23
2023-01-26T10:23
2023-01-26T10:23
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230126/obstrel-1847498536.html
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра