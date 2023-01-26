Рейтинг@Mail.ru
Трутнев рассказал, что на днях вернулся из Донбасса - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/donbass-1847513695.html
Трутнев рассказал, что на днях вернулся из Донбасса
Трутнев рассказал, что на днях вернулся из Донбасса - РИА Новости, 26.01.2023
Трутнев рассказал, что на днях вернулся из Донбасса
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на днях вернулся из Донбасса, где вместе с первым заместителем руководителя... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:41
2023-01-26T10:46
специальная военная операция на украине
политика
юрий трутнев
сергей кириенко
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_0:35:2804:1612_1920x0_80_0_0_f7507968f4dbefb996ccd6ebba87c401.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на днях вернулся из Донбасса, где вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко следил за подготовкой добровольцев к участию в спецоперации. "Вернулся с территории Донбасса, где они (отряд добровольцев Российского союза боевых искусств "Союз" - ред.) проходят окончательные этапы подготовки. Отдельные группы уже выходят на боевые задания. Ребята работают. Вопросов у них никаких нет. Подготовка проведена основательная. И отряд обеспечен всем необходимым. Мы за этим с Сергеем Владиленовичем (Кириенко – ред.) вместе следили, лично курировали этот процесс", - сказал Трутнев в интервью телеканалу НТВ. Ранее стало известно, что Трутнев, являющийся сопредседателем Российского союза боевых искусств (РСБИ), посетил в Донецкой Народной Республике место дислокации добровольческого отряда РСБИ "Союз" и передал им дополнительное необходимое оборудование и снаряжение.
https://ria.ru/20221109/znanie-1830179944.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_d5e34a79285e945517b7d5d70d63724f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, юрий трутнев, сергей кириенко, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Юрий Трутнев, Сергей Кириенко, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:41 26.01.2023 (обновлено: 10:46 26.01.2023)
 
Трутнев рассказал, что на днях вернулся из Донбасса

Трутнев рассказал, что ездил с Кириенко в Донбасс следить за подготовкой добровольцев

© POOL / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
© POOL
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на днях вернулся из Донбасса, где вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко следил за подготовкой добровольцев к участию в спецоперации.
"Вернулся с территории Донбасса, где они (отряд добровольцев Российского союза боевых искусств "Союз" - ред.) проходят окончательные этапы подготовки. Отдельные группы уже выходят на боевые задания. Ребята работают. Вопросов у них никаких нет. Подготовка проведена основательная. И отряд обеспечен всем необходимым. Мы за этим с Сергеем Владиленовичем (Кириенко – ред.) вместе следили, лично курировали этот процесс", - сказал Трутнев в интервью телеканалу НТВ.
Ранее стало известно, что Трутнев, являющийся сопредседателем Российского союза боевых искусств (РСБИ), посетил в Донецкой Народной Республике место дислокации добровольческого отряда РСБИ "Союз" и передал им дополнительное необходимое оборудование и снаряжение.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 12:03
Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаЮрий ТрутневСергей КириенкоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала