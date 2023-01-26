https://ria.ru/20230126/donbass-1847513695.html

Трутнев рассказал, что на днях вернулся из Донбасса

Трутнев рассказал, что на днях вернулся из Донбасса - РИА Новости, 26.01.2023

Трутнев рассказал, что на днях вернулся из Донбасса

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на днях вернулся из Донбасса, где вместе с первым заместителем руководителя... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:41

2023-01-26T10:41

2023-01-26T10:46

специальная военная операция на украине

политика

юрий трутнев

сергей кириенко

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на днях вернулся из Донбасса, где вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко следил за подготовкой добровольцев к участию в спецоперации. "Вернулся с территории Донбасса, где они (отряд добровольцев Российского союза боевых искусств "Союз" - ред.) проходят окончательные этапы подготовки. Отдельные группы уже выходят на боевые задания. Ребята работают. Вопросов у них никаких нет. Подготовка проведена основательная. И отряд обеспечен всем необходимым. Мы за этим с Сергеем Владиленовичем (Кириенко – ред.) вместе следили, лично курировали этот процесс", - сказал Трутнев в интервью телеканалу НТВ. Ранее стало известно, что Трутнев, являющийся сопредседателем Российского союза боевых искусств (РСБИ), посетил в Донецкой Народной Республике место дислокации добровольческого отряда РСБИ "Союз" и передал им дополнительное необходимое оборудование и снаряжение.

https://ria.ru/20221109/znanie-1830179944.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, юрий трутнев, сергей кириенко, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр