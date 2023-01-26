10:41 26.01.2023 (обновлено: 10:46 26.01.2023)
Трутнев рассказал, что на днях вернулся из Донбасса
Трутнев рассказал, что ездил с Кириенко в Донбасс следить за подготовкой добровольцев
© POOL / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
© POOL
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на днях вернулся из Донбасса, где вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко следил за подготовкой добровольцев к участию в спецоперации.
"Вернулся с территории Донбасса, где они (отряд добровольцев Российского союза боевых искусств "Союз" - ред.) проходят окончательные этапы подготовки. Отдельные группы уже выходят на боевые задания. Ребята работают. Вопросов у них никаких нет. Подготовка проведена основательная. И отряд обеспечен всем необходимым. Мы за этим с Сергеем Владиленовичем (Кириенко – ред.) вместе следили, лично курировали этот процесс", - сказал Трутнев в интервью телеканалу НТВ.
Ранее стало известно, что Трутнев, являющийся сопредседателем Российского союза боевых искусств (РСБИ), посетил в Донецкой Народной Республике место дислокации добровольческого отряда РСБИ "Союз" и передал им дополнительное необходимое оборудование и снаряжение.
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