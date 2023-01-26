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В Хабаровском крае будут производить деревянные панели для домостроения

В Хабаровском крае будут производить деревянные панели для домостроения - РИА Новости, 26.01.2023

В Хабаровском крае будут производить деревянные панели для домостроения

Производство деревянных панелей для домостроения планируется запустить в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:29

2023-01-26T15:29

2023-01-26T15:37

хабаровский край

экономика

хабаровский край

хабаровск

иван советников

михаил дегтярев

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Производство деревянных панелей для домостроения планируется запустить в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. В Хабаровск в четверг прибыл с визитом руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. С ним глава региона провел двустороннюю встречу, обсудив актуальные вопросы развития лесного комплекса в Хабаровском крае. "Развитие лесной промышленности Хабаровского края идет прежде всего за счет увеличения внутреннего спроса. И деревянное домостроение – это будущее. Сегодня мы запускаем проект "Дом дальневосточника" и прорабатываем идею создания предприятия индустриального деревянного домостроения по передовым технологиям HBF/CLT, которая имеет хорошие перспективы. Речь идет о производстве домокомплектов на основе инновационных панелей из массива древесины 95% заводской готовности", - написал Дегтярев после встречи в своем телеграм-канале. По его словам, ежегодный объем заготовки древесины под него будет доходить до 500 тысяч кубометров. Сегодня в фокусе внимания региона – лесная промышленность и ее новые точки роста. В нынешних условиях внешнеполитической обстановки эта отрасль экономики переориентируется на потребителей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и внутренний рынок, обратил внимание губернатор. Глава Рослесхоза активно поддержал руководителя региона в этом вопросе. "В лесном хозяйстве Хабаровского края трудится достаточно много людей, работа в лесу сложная и все люди должны быть обеспечены достойными зарплатами. И сегодня мы подумаем, как в условиях новой экономической ситуации поддержать лесной бизнес с точки зрения сбыта продукции как внутри страны, так и за рубеж", - цитируют Советникова в пресс-службе губернатора. После стороны обсудили подготовку субъекта к предстоящему пожароопасному сезону, подведя итоги-2022. В целом, в прошлом году пожароопасный период в зоне обслуживания (активного тушения) регион прошел с высокими показателями. Иная ситуация сложилась в труднодоступной местности (зоне контроля). Поэтому главная задача на текущий год – поэтапное сокращение таких территорий. "При содействии Рослесхоза мы планируем вывести из зоны контроля 11,5 миллиона гектар. Для этого на севере региона принято решение создать две дополнительные авиабазы, которые будут обеспечены необходимой спецтехникой и оборудованием. Правительство Хабаровского края сделает все, чтобы сохранить и приумножить лесные богатства и поставить их на службу людям и экономике государства", - подчеркнул Дегтярев. Руководитель федерального ведомства пояснил, что на реализацию намеченного потребуется дополнительное финансирование. "Мы договорились, что вместе будем сокращать зоны контроля... И Рослесхоз, и Минприроды России готовы изыскивать эти средства и обеспечивать создание новых авиаотделений, расширение штата борцов с огнем, привлечение десантников-пожарных, закупку необходимой экипировки и оборудования", - отметил он. Не менее важной темой состоявшегося двустороннего совещания стало лесовосстановление. По этому показателю регион - лидер среди субъектов ДФО. Обсуждение затронутых на встрече губернатора и руководителя федерального агентства вопросов продолжилось на отраслевом совещании Рослесхоза с субъектами Дальнего Востока. Тема – "Эффективность исполнения органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий в области лесных отношений: итоги 2022 года и задачи 2023 года".

https://ria.ru/20230125/npz-1847249145.html

https://ria.ru/20230124/khabarovsk-1846970527.html

https://ria.ru/20230125/degtyarev-1847234850.html

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экономика, хабаровский край, хабаровск, иван советников, михаил дегтярев, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)