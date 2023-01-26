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В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230126/covid-19-1847533380.html
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 2 411 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:34
2023-01-26T11:34
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2 411 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 2 411, госпитализировано 114 человек, выздоровел 2 121 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне выявлены 2 424 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 337 542 случая коронавируса, выздоровело 3 140 685 человек, умерли 47 830 человек.
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москва, коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус COVID-19, Общество
11:34 26.01.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 2411 случаев COVID-19

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2 411 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 2 411, госпитализировано 114 человек, выздоровел 2 121 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне выявлены 2 424 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 337 542 случая коронавируса, выздоровело 3 140 685 человек, умерли 47 830 человек.
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Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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