https://ria.ru/20230126/covid-19-1847533380.html

В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 2 411 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:34

2023-01-26T11:34

2023-01-26T11:34

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2 411 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 2 411, госпитализировано 114 человек, выздоровел 2 121 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне выявлены 2 424 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 337 542 случая коронавируса, выздоровело 3 140 685 человек, умерли 47 830 человек.

https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846597996.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус covid-19, общество