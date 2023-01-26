https://ria.ru/20230126/covid-19-1847533380.html
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 2 411 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:34
2023-01-26T11:34
2023-01-26T11:34
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2 411 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 2 411, госпитализировано 114 человек, выздоровел 2 121 человек, 10 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне выявлены 2 424 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 337 542 случая коронавируса, выздоровело 3 140 685 человек, умерли 47 830 человек.
https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846597996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус COVID-19, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 114 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2411 случаев COVID-19