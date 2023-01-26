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В ВОЗ оценили угрозу "экспорта" COVID-19 из Китая в Россию - РИА Новости, 26.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230126/covid-19-1847479964.html
В ВОЗ оценили угрозу "экспорта" COVID-19 из Китая в Россию
В ВОЗ оценили угрозу "экспорта" COVID-19 из Китая в Россию - РИА Новости, 26.01.2023
В ВОЗ оценили угрозу "экспорта" COVID-19 из Китая в Россию
"Экспорт" ковида из Китая сейчас вряд ли опасен для России, если только он не совпадет с появлением нового варианта коронавируса, заявила РИА новости... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T05:48
2023-01-26T06:50
распространение коронавируса
мелита вуйнович
китай
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европа
воз
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Экспорт" ковида из Китая сейчас вряд ли опасен для России, если только он не совпадет с появлением нового варианта коронавируса, заявила РИА новости официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, комментируя риск ухудшения эпидемиологической ситуации в России в связи с открытием границ КНР. "Полученная на текущий момент информация о вариантах, которые циркулируют в Китае (данные геномного секвенирования), указывает на то, что это те варианты, которые уже ранее находились и продолжают циркулировать в европейском регионе и в России. По оценке ВОЗ и оценке ECDC, эти варианты в настоящее время не меняют степень риска", - пояснила Вуйнович. Тем не менее, отметила она, необходимо постоянно соблюдать бдительность и надзор, чтобы понять, могут ли появиться новые варианты и станут ли они так называемыми "вариантами, вызывающими обеспокоенность". Китай с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Государственное управление по делам миграции КНР ранее сообщало, что с 8 января скорректировало меры миграционной политики, в том числе возобновился прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.
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мелита вуйнович, китай, россия, европа, воз
Распространение коронавируса, Мелита Вуйнович, Китай, Россия, Европа, ВОЗ
05:48 26.01.2023 (обновлено: 06:50 26.01.2023)
 
В ВОЗ оценили угрозу "экспорта" COVID-19 из Китая в Россию

Представитель ВОЗ Вуйнович: "экспорт" ковида из Китая сейчас вряд ли опасен для России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЛюди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Экспорт" ковида из Китая сейчас вряд ли опасен для России, если только он не совпадет с появлением нового варианта коронавируса, заявила РИА новости официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, комментируя риск ухудшения эпидемиологической ситуации в России в связи с открытием границ КНР.
"В нынешних условиях экспорт случаев COVID-19 из Китая вряд ли существенно изменит риск для Европы и России, если только он не совпадает с появлением и распространением нового варианта, вызывающего обеспокоенность", - сказала она.
"Полученная на текущий момент информация о вариантах, которые циркулируют в Китае (данные геномного секвенирования), указывает на то, что это те варианты, которые уже ранее находились и продолжают циркулировать в европейском регионе и в России. По оценке ВОЗ и оценке ECDC, эти варианты в настоящее время не меняют степень риска", - пояснила Вуйнович.
Тем не менее, отметила она, необходимо постоянно соблюдать бдительность и надзор, чтобы понять, могут ли появиться новые варианты и станут ли они так называемыми "вариантами, вызывающими обеспокоенность".
Китай с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Государственное управление по делам миграции КНР ранее сообщало, что с 8 января скорректировало меры миграционной политики, в том числе возобновился прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.
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