https://ria.ru/20230126/bumerang-1847472027.html

Запад предупредили о новом санкционном бумеранге

Запад предупредили о новом санкционном бумеранге - РИА Новости, 26.01.2023

Запад предупредили о новом санкционном бумеранге

Санкции против российской атомной отрасли в случае их введения вернутся к Западу бумерангом, пишет колумнист французского издания AgoraVox Патрис Браво. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T01:08

2023-01-26T01:08

2023-01-26T04:33

в мире

санкции в отношении россии

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

венгрия

сша

петер сийярто

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Санкции против российской атомной отрасли в случае их введения вернутся к Западу бумерангом, пишет колумнист французского издания AgoraVox Патрис Браво.Как заявил в понедельник глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, следующий санкционный пакет ЕС может включать ограничения против "Росатома" и всей российской атомной отрасли. При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что конкретных предложений по санкциям против атомной отрасли России на Совете глав МИД стран ЕС не было представлено ни письменно, ни устно, были только общие дискуссии.Как отмечает Браво, атомная отрасль России - это не просто мощный комплекс, состоящий из 350 предприятий с более чем 250 тысячами сотрудников, а признанный во всем мире поставщик уникальных технологий обогащения урана. Помимо этого, именно Россия является одним из крупнейших экспортеров этого топлива.По его словам, только США в 2021 году импортировали 550 тонн обогащенного российского урана на 645 миллионов долларов, на такую же сумму они закупили топливо с января по октябрь 2022-го. В прошедшем году также Франция значительно увеличила закупки урана у России, при этом неизвестно, хватит ли Парижу топлива для собственных АЭС в случае санкций против российской атомной отрасли.Браво напоминает, что, по оценкам экспертов, Россия обладает 42% мировых мощностей по переработке урана. Кроме того, стоит иметь в виду крупные зарубежные проекты по строительству АЭС с участием России, а это проекты в Турции, Белоруссии, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае и Египте, продолжает автор.Как пишет обозреватель издания, из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против введения санкций в отношении российской атомной отрасли, предупредив об их трагических последствиях для страны и пообещав противодействовать подобным шагам."Таким образом, неясно, будут ли эффективными новые санкции против России. При этом ограничения в отношении атомной отрасли обернутся против самих европейских стран", - резюмирует Браво.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847342544.html

https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846807251.html

россия

венгрия

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в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, венгрия, сша, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин