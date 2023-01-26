https://ria.ru/20230126/britaniya-1847495402.html
Медведчук рассказал о влиянии Британии на Украине
Медведчук рассказал о влиянии Британии на Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Медведчук рассказал о влиянии Британии на Украине
Политик Виктор Медведчук уверен в том, что влияние Великобритании на Украине сильнее, чем США и в целом всего Запада. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:25
2023-01-26T09:25
2023-01-26T10:51
виктор медведчук
владимир зеленский
великобритания
украина
сша
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Виктор Медведчук уверен в том, что влияние Великобритании на Украине сильнее, чем США и в целом всего Запада. "С учетом анализа того, что происходит, начиная с 2019 года, особенно после посещения им (Владимиром Зеленским - ред.) Великобритании, я уверен в том, что влияние Британии намного выше, чем США и в целом Запада. Именно Британия захватила вот эти узды влияния, правления в Украине и занимает серьезный сегмент в вопросах внешнего управления", - сказал он в интервью RT.
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847493635.html
великобритания
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Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
2023-01-26T09:25
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РИА Новости
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виктор медведчук, владимир зеленский, великобритания, украина, сша, в мире
Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, США, В мире
09:25 26.01.2023 (обновлено: 10:51 26.01.2023)
Медведчук рассказал о влиянии Британии на Украине
Политик Медведчук: влияние Великобритании на Украине сильнее, чем США и Запада в целом