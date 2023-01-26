https://ria.ru/20230126/britaniya-1847495402.html

Медведчук рассказал о влиянии Британии на Украине

Медведчук рассказал о влиянии Британии на Украине - РИА Новости, 26.01.2023

Медведчук рассказал о влиянии Британии на Украине

Политик Виктор Медведчук уверен в том, что влияние Великобритании на Украине сильнее, чем США и в целом всего Запада. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:25

2023-01-26T09:25

2023-01-26T10:51

виктор медведчук

владимир зеленский

великобритания

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сша

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Виктор Медведчук уверен в том, что влияние Великобритании на Украине сильнее, чем США и в целом всего Запада. "С учетом анализа того, что происходит, начиная с 2019 года, особенно после посещения им (Владимиром Зеленским - ред.) Великобритании, я уверен в том, что влияние Британии намного выше, чем США и в целом Запада. Именно Британия захватила вот эти узды влияния, правления в Украине и занимает серьезный сегмент в вопросах внешнего управления", - сказал он в интервью RT.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847493635.html

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украина

сша

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Интервью украинского политика Медведчука Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT 2023-01-26T09:25 true PT26M24S

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Дарья Буймова

виктор медведчук, владимир зеленский, великобритания, украина, сша, в мире