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Правительство продлило разрешения для бизнеса в некоторых сферах - РИА Новости, 26.01.2023
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Правительство продлило разрешения для бизнеса в некоторых сферах
Правительство продлило разрешения для бизнеса в некоторых сферах - РИА Новости, 26.01.2023
Правительство продлило разрешения для бизнеса в некоторых сферах
Правительство РФ до конца 2023 года продлило имеющиеся у российских предприятий разрешения в отдельных сферах деятельности, что позволит предпринимателям... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:45
2023-01-26T15:45
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
бизнес
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ до конца 2023 года продлило имеющиеся у российских предприятий разрешения в отдельных сферах деятельности, что позволит предпринимателям сконцентрироваться на развитии бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Он отметил, что от организаций не потребуется никаких дополнительных шагов, до конца 2023 года будет действовать более 100 видов полученных ранее предпринимателями разрешений. Такой порядок будет действовать и на территории новых регионов РФ, отметил Мишустин. "Рассчитываем, что в результате предприниматели получат возможность больше времени уделять развитию бизнеса и реализации своих идей, найти новые ниши, которые появились после ухода иностранных конкурентов", - подчеркнул премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф, бизнес
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Бизнес
15:45 26.01.2023
 
Правительство продлило разрешения для бизнеса в некоторых сферах

Мишустин: правительство продлило разрешения для бизнеса в отдельных сферах деятельности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ до конца 2023 года продлило имеющиеся у российских предприятий разрешения в отдельных сферах деятельности, что позволит предпринимателям сконцентрироваться на развитии бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"До конца текущего года будут действовать имеющиеся у предприятий разрешения в отдельных сферах. Это касается в том числе транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных лекарств и кормовых добавок. Такой режим уже применялся в прошлом году, и сейчас он бесшовно продлен, начиная с 1 января", - сказал Мишустин.
Он отметил, что от организаций не потребуется никаких дополнительных шагов, до конца 2023 года будет действовать более 100 видов полученных ранее предпринимателями разрешений. Такой порядок будет действовать и на территории новых регионов РФ, отметил Мишустин.
"Рассчитываем, что в результате предприниматели получат возможность больше времени уделять развитию бизнеса и реализации своих идей, найти новые ниши, которые появились после ухода иностранных конкурентов", - подчеркнул премьер.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинПравительство РФБизнес
 
 
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