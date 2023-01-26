Правительство продлило разрешения для бизнеса в некоторых сферах
Мишустин: правительство продлило разрешения для бизнеса в отдельных сферах деятельности
Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ до конца 2023 года продлило имеющиеся у российских предприятий разрешения в отдельных сферах деятельности, что позволит предпринимателям сконцентрироваться на развитии бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"До конца текущего года будут действовать имеющиеся у предприятий разрешения в отдельных сферах. Это касается в том числе транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных лекарств и кормовых добавок. Такой режим уже применялся в прошлом году, и сейчас он бесшовно продлен, начиная с 1 января", - сказал Мишустин.
Он отметил, что от организаций не потребуется никаких дополнительных шагов, до конца 2023 года будет действовать более 100 видов полученных ранее предпринимателями разрешений. Такой порядок будет действовать и на территории новых регионов РФ, отметил Мишустин.
"Рассчитываем, что в результате предприниматели получат возможность больше времени уделять развитию бизнеса и реализации своих идей, найти новые ниши, которые появились после ухода иностранных конкурентов", - подчеркнул премьер.