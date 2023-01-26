https://ria.ru/20230126/biznes-1847623660.html

Правительство продлило разрешения для бизнеса в некоторых сферах

Правительство продлило разрешения для бизнеса в некоторых сферах - РИА Новости, 26.01.2023

Правительство продлило разрешения для бизнеса в некоторых сферах

Правительство РФ до конца 2023 года продлило имеющиеся у российских предприятий разрешения в отдельных сферах деятельности, что позволит предпринимателям... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:45

2023-01-26T15:45

2023-01-26T15:45

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

бизнес

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ до конца 2023 года продлило имеющиеся у российских предприятий разрешения в отдельных сферах деятельности, что позволит предпринимателям сконцентрироваться на развитии бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Он отметил, что от организаций не потребуется никаких дополнительных шагов, до конца 2023 года будет действовать более 100 видов полученных ранее предпринимателями разрешений. Такой порядок будет действовать и на территории новых регионов РФ, отметил Мишустин. "Рассчитываем, что в результате предприниматели получат возможность больше времени уделять развитию бизнеса и реализации своих идей, найти новые ниши, которые появились после ухода иностранных конкурентов", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20230126/posobiya-1847617263.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф, бизнес