https://ria.ru/20230126/bespilotniki-1847562735.html

Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки, пишут СМИ

Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023

Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки, пишут СМИ

Италия в рамках очередного, шестого, пакета военной помощи направит Киеву беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:57

2023-01-26T12:57

2023-01-26T12:57

беспилотники

в мире

италия

украина

израиль

оружие

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РИМ, 26 янв – РИА Новости. Италия в рамках очередного, шестого, пакета военной помощи направит Киеву беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники в спецслужбах. "Правительство приняло решение направить (украинским войскам - ред.)... одну систему зенитно-ракетного комплекса Samp/T, оснащенную примерно двадцатью ракетами, тяжелые артиллерийские орудия, транспортные средства и генераторные установки", - говорится в статье. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, как отмечается, накануне проиллюстрировал содержимое будущей поставки на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir). Как сообщает la Repubblica, Крозетто заявил, что новый декрет будет одобрен в течение нескольких дней. Согласно сообщению Corriere, Италия направит на Украину "беспилотники, собранные в Италии по израильскому проекту". Как утверждается, эти аппараты призваны создать противовес дронам иранского происхождения, которые якобы использует Россия. Ранее Москва и Тегеран не раз опровергали эту информацию. Другим доводом для их отправки, отмечает издание, является высокая стоимость применения комплекса Samp/T: каждый его залп стоит миллион евро. Помимо предоставления вооружений, пишет Corriere, Италия снабжает украинские войска "разведывательной информацией", сопровождая их операции благодаря "спутниковым системам". Комментируя будущую отправку вооружений, Крозетто в интервью газете la Stampa заявил, что Италия не предоставит Киеву наземных средств и артиллерийских систем. Он также заверил, что военная помощь Киеву "никогда не превзойдет" объемы, которые бы затронули оборонные возможности Италии. Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T совместного с Францией производства, которую запрашивают украинские власти. Местные СМИ сообщали, что отправка комплекса испытала задержку из-за трений в правящей коалиции, его высокая цена ЗРК Samp/T и малое количество подобных систем у итальянских вооруженных сил – всего на вооружении Италии находятся пять комплексов. Полная стоимость одной батареи, писала la Repubblica, составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса может быть поставлена Францией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847343574.html

https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847363797.html

https://ria.ru/20230123/italiya-1846932895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, в мире, италия, украина, израиль, оружие