Рейтинг@Mail.ru
Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/bespilotniki-1847562735.html
Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки, пишут СМИ
Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки, пишут СМИ
Италия в рамках очередного, шестого, пакета военной помощи направит Киеву беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:57
2023-01-26T12:57
беспилотники
в мире
италия
украина
израиль
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:33:640:393_1920x0_80_0_0_b69641a1037dc6b9238b9e4ec78fc1ee.jpg
РИМ, 26 янв – РИА Новости. Италия в рамках очередного, шестого, пакета военной помощи направит Киеву беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники в спецслужбах. "Правительство приняло решение направить (украинским войскам - ред.)... одну систему зенитно-ракетного комплекса Samp/T, оснащенную примерно двадцатью ракетами, тяжелые артиллерийские орудия, транспортные средства и генераторные установки", - говорится в статье. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, как отмечается, накануне проиллюстрировал содержимое будущей поставки на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir). Как сообщает la Repubblica, Крозетто заявил, что новый декрет будет одобрен в течение нескольких дней. Согласно сообщению Corriere, Италия направит на Украину "беспилотники, собранные в Италии по израильскому проекту". Как утверждается, эти аппараты призваны создать противовес дронам иранского происхождения, которые якобы использует Россия. Ранее Москва и Тегеран не раз опровергали эту информацию. Другим доводом для их отправки, отмечает издание, является высокая стоимость применения комплекса Samp/T: каждый его залп стоит миллион евро. Помимо предоставления вооружений, пишет Corriere, Италия снабжает украинские войска "разведывательной информацией", сопровождая их операции благодаря "спутниковым системам". Комментируя будущую отправку вооружений, Крозетто в интервью газете la Stampa заявил, что Италия не предоставит Киеву наземных средств и артиллерийских систем. Он также заверил, что военная помощь Киеву "никогда не превзойдет" объемы, которые бы затронули оборонные возможности Италии. Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T совместного с Францией производства, которую запрашивают украинские власти. Местные СМИ сообщали, что отправка комплекса испытала задержку из-за трений в правящей коалиции, его высокая цена ЗРК Samp/T и малое количество подобных систем у итальянских вооруженных сил – всего на вооружении Италии находятся пять комплексов. Полная стоимость одной батареи, писала la Repubblica, составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса может быть поставлена Францией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847343574.html
https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847363797.html
https://ria.ru/20230123/italiya-1846932895.html
италия
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беспилотники, в мире, италия, украина, израиль, оружие
Беспилотники, В мире, Италия, Украина, Израиль, Оружие
12:57 26.01.2023
 
Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки, пишут СМИ

Corriere della Sera: Рим направит Киеву БПЛА израильской разработки и установку ПВО Samp/T

© Flickr / Floris M. OosterveldФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Flickr / Floris M. Oosterveld
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 26 янв – РИА Новости. Италия в рамках очередного, шестого, пакета военной помощи направит Киеву беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.
"Правительство приняло решение направить (украинским войскам - ред.)... одну систему зенитно-ракетного комплекса Samp/T, оснащенную примерно двадцатью ракетами, тяжелые артиллерийские орудия, транспортные средства и генераторные установки", - говорится в статье.
Берлускони - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:02Специальная военная операция на Украине
Берлускони заявил об отсутствии решений мирного урегулирования на Украине
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, как отмечается, накануне проиллюстрировал содержимое будущей поставки на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir). Как сообщает la Repubblica, Крозетто заявил, что новый декрет будет одобрен в течение нескольких дней.
Согласно сообщению Corriere, Италия направит на Украину "беспилотники, собранные в Италии по израильскому проекту". Как утверждается, эти аппараты призваны создать противовес дронам иранского происхождения, которые якобы использует Россия. Ранее Москва и Тегеран не раз опровергали эту информацию. Другим доводом для их отправки, отмечает издание, является высокая стоимость применения комплекса Samp/T: каждый его залп стоит миллион евро.
Помимо предоставления вооружений, пишет Corriere, Италия снабжает украинские войска "разведывательной информацией", сопровождая их операции благодаря "спутниковым системам".
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 16:00Специальная военная операция на Украине
Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России
Комментируя будущую отправку вооружений, Крозетто в интервью газете la Stampa заявил, что Италия не предоставит Киеву наземных средств и артиллерийских систем. Он также заверил, что военная помощь Киеву "никогда не превзойдет" объемы, которые бы затронули оборонные возможности Италии.
Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T совместного с Францией производства, которую запрашивают украинские власти. Местные СМИ сообщали, что отправка комплекса испытала задержку из-за трений в правящей коалиции, его высокая цена ЗРК Samp/T и малое количество подобных систем у итальянских вооруженных сил – всего на вооружении Италии находятся пять комплексов. Полная стоимость одной батареи, писала la Repubblica, составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса может быть поставлена Францией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Парламент Италии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 21:23
В Италии заявили, что не будут искать путей решения украинского конфликта
 
БеспилотникиВ миреИталияУкраинаИзраильОружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала