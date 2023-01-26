https://ria.ru/20230126/belorussiya-1847514248.html

Структуры лидера белорусской оппозиции Тихановской признали экстремистскими

Структуры лидера белорусской оппозиции Тихановской признали экстремистскими - РИА Новости, 26.01.2023

Структуры лидера белорусской оппозиции Тихановской признали экстремистскими

Координационный совет белорусской оппозиции, офис выехавшей из Белоруссии экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и другие близкие к ней... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:43

2023-01-26T10:43

2023-01-26T11:27

белоруссия

в мире

светлана тихановская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/58/1497965854_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_0d5bc7ded50870edb603c57812f80714.jpg

МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции, офис выехавшей из Белоруссии экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и другие близкие к ней структуры признаны в Белоруссии экстремистскими формированиями, сообщается на сайте МВД страны.В перечень экстремистских формирований, который публикуется на сайте министерства, включено формирование "Команда Светланы Тихановской" со входящими в него структурами "Офис Светланы Тихановской", "Кабинет представителей Светланы Тихановской", "Светлана Тихановская". Отмечается, что речь идет о формировании "под руководством гражданки Республики Беларусь Тихановской С.Г., 1982 г.р., уроженки города Микашевичи".Решение о признании экстремистским формированием и запрете деятельности группы граждан, объединенных этими структурами и "объединенных, в том числе посредством социальных сетей, мессенджеров и других интернет-ресурсов", принято МВД 26 января. Поясняется, что эта группа граждан "осуществляет экстремистскую деятельность". Согласно решению, под запрет попали сайты, телеграм-каналы, аккаунты в соцсетях этих структур.Кроме того, решением МВД от 26 января Координационный совет, создание которого в 2020 году инициировала Тихановская, также признан экстремистским формированием, его деятельность запрещена. Под запрет попали его сайт, телеграм-канал, аккаунты в соцсетях.Всего на данный момент в перечень экстремистских формирований, публикуемый на сайте МВД, включены 114 структур.Выехавшая после президентских выборов в 2020 году в Литву Тихановская включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в этом отказал.В январе Минский городской суд начал заочное рассмотрение уголовного дела против Тихановской и ряда других оппозиционеров. Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти, создание экстремистских формирований, публичные призывы к санкциям, иным действиям во вред нацбезопасности Белоруссии, разжигание социальной вражды и розни. Тихановская также обвинена в измене государству, приготовлении к участию в массовых беспорядках, захвату и удержанию зданий и сооружений, подготовке лиц для участия в грубом нарушении общественного порядка. Кроме того, ей инкриминировано воспрепятствование работе ЦИК, организация самовольного присвоения звания и власти должностного лица.Как заявило гособвинение в суде, оппозиционеры во главе с Тихановской вступили в преступный сговор для захвата госвласти, стали лидерами информационного воздействия на граждан Белоруссии и координации протестов, спланировали и организовали проведение с 9 августа 2020 года в Белоруссии несанкционированных массовых мероприятий. В суде стороной обвинения было заявлено, что для достижения цели захвата власти Тихановская и другие заговорщики постепенно в 2020 году выехали за пределы Белоруссии, оттуда осуществляли координацию протестных действий с оставшимися в стране противниками власти, создали систему финансовой и материальной поддержки оппозиционно настроенных лиц. В том числе заговорщиками для достижения своей цели созданы структуры, фонды и движения как внутри страны, так и за ее пределами.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, которая считает Тихановскую победителем. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20230117/minsk-1845375473.html

https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820102247.html

https://ria.ru/20230116/obvinenie-1845203643.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, в мире, светлана тихановская