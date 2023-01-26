https://ria.ru/20230126/belgorod-1847625712.html

Гладков подписал соглашение с белгородскими работодателями и профсоюзами

Гладков подписал соглашение с белгородскими работодателями и профсоюзами - РИА Новости, 26.01.2023

Гладков подписал соглашение с белгородскими работодателями и профсоюзами

Правительство Белгородской области, региональные объединения организаций профсоюзов и работодателей разработали новое соглашение на трехлетний период, в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:48

2023-01-26T15:48

2023-01-26T15:48

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БЕЛГОРОД, 26 янв – РИА Новости. Правительство Белгородской области, региональные объединения организаций профсоюзов и работодателей разработали новое соглашение на трехлетний период, в котором, в частности, закреплена защищённость социально-экономических и трудовых прав работников, изъявивших желание принять участие в специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона. "Действие трудовых договоров и служебных контрактов, заключенных с работниками, принимающими участие в боевых действиях, будет приостановлено. Для таких работников в соглашении также закреплено обеспечение сохранения уровня доходов и осуществление выплаты в размере средней заработной платы", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в 2022 году гарантии по осуществлению выплат средней заработной платы мобилизованным работникам были предоставлены примерно 770 предприятиям и организациям Белгородской области. Кроме того, гражданам, принимающим участие в специальной военной операции и не имеющим постоянного источника дохода, в том числе самозанятым, установлена ежемесячная выплата в минимальном размере оплаты труда. В 2023 году её размер составляет 16 242 рубля. В обновлённом соглашении также закреплена поддержка работников сферы образования. Для молодых специалистов, получивших среднее педагогическое или высшее образование, в областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусматриваются средства на выплату гарантированной 30-процентной надбавки. "В первый год трудовой деятельности к базовому должностному окладу будет добавлено 30%. Кроме того, действуют и другие социальные гарантии, начиная от конкурса "Я – будущий педагог" и заканчивая программой "Земский учитель", — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Как добавили в региональном правительстве, уровень регистрируемой безработицы в 2022 году составил 0,39% (2020 год – 1,5%, 2021 год – 0,67%). По данным Белгородстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций области за 10 месяцев 2022 года составила 46,3 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14,8%.

https://ria.ru/20230124/situatsiya-1847215406.html

https://ria.ru/20230124/malchik-1847206506.html

https://ria.ru/20230123/vyplaty-1846931762.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия