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Британцы заподозрили неладное после выступления Байдена по Украине - РИА Новости, 26.01.2023
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Британцы заподозрили неладное после выступления Байдена по Украине
Британцы заподозрили неладное после выступления Байдена по Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Британцы заподозрили неладное после выступления Байдена по Украине
Читатели газеты The Telegraph отреагировали на оговорку президента США Джо Байдена, запутавшегося в имени британского премьера Риши Сунака. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T03:52
2023-01-26T03:52
в мире
джо байден
риши сунак
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph отреагировали на оговорку президента США Джо Байдена, запутавшегося в имени британского премьера Риши Сунака.Во время своего выступления, посвященного поддержке Украины, американский президент ошибся в фамилии Сунака, назвав его "Сануком". Как отмечает издание, это не первый раз, когда Байден не смог выговорить фамилию британского лидера. В октябре прошлого года президент США, поздравляя Сунака с занятием поста премьера, назвал его "Рашидом Сануком".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Он впал в маразм. Ради бога. Это пугает", - заявил пользователь Chris Billington."Он неправильно произносил и имя Макрона. Байден - идиот, и смешно, что он собирается снова баллотироваться на следующих выборах в США", - напомнил Not Woke."Ну, Джо, по твоему собственному определению, это делает тебя расистом", - заметил Joshua Tamworth."Является ли это неправильное произношение имени премьер-министра Великобритании тем, что "прогрессивные" называют микроагрессией?" – задался вопросом Marilyn Gibson."Учитывая постоянную смену премьер-министров, я не удивлен, что Байден сейчас не запоминает их имена. Трудно уследить!" – сыронизировал Al Gallacher."Триста миллионов человек и это лучшее, что они смогли найти", - резюмировал Elvin Reece.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230125/bayden-1847452604.html
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в мире, джо байден, риши сунак, украина, сша, великобритания
В мире, Джо Байден, Риши Сунак, Украина, США, Великобритания
03:52 26.01.2023
 
Британцы заподозрили неладное после выступления Байдена по Украине

Читатели Telegraph высмеяли президента США Байдена, запутавшегося в имени Риши Сунака

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph отреагировали на оговорку президента США Джо Байдена, запутавшегося в имени британского премьера Риши Сунака.
Во время своего выступления, посвященного поддержке Украины, американский президент ошибся в фамилии Сунака, назвав его "Сануком". Как отмечает издание, это не первый раз, когда Байден не смог выговорить фамилию британского лидера. В октябре прошлого года президент США, поздравляя Сунака с занятием поста премьера, назвал его "Рашидом Сануком".
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. 25 января 2023 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Он впал в маразм. Ради бога. Это пугает", - заявил пользователь Chris Billington.
"Он неправильно произносил и имя Макрона. Байден - идиот, и смешно, что он собирается снова баллотироваться на следующих выборах в США", - напомнил Not Woke.
"Ну, Джо, по твоему собственному определению, это делает тебя расистом", - заметил Joshua Tamworth.
"Является ли это неправильное произношение имени премьер-министра Великобритании тем, что "прогрессивные" называют микроагрессией?" – задался вопросом Marilyn Gibson.
"Учитывая постоянную смену премьер-министров, я не удивлен, что Байден сейчас не запоминает их имена. Трудно уследить!" – сыронизировал Al Gallacher.
"Триста миллионов человек и это лучшее, что они смогли найти", - резюмировал Elvin Reece.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
Президент США Джо Байден на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга
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В миреДжо БайденРиши СунакУкраинаСШАВеликобритания
 
 
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