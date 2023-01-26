https://ria.ru/20230126/bayden-1847477520.html

Британцы заподозрили неладное после выступления Байдена по Украине

Британцы заподозрили неладное после выступления Байдена по Украине - РИА Новости, 26.01.2023

Британцы заподозрили неладное после выступления Байдена по Украине

Читатели газеты The Telegraph отреагировали на оговорку президента США Джо Байдена, запутавшегося в имени британского премьера Риши Сунака. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T03:52

2023-01-26T03:52

2023-01-26T03:52

в мире

джо байден

риши сунак

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph отреагировали на оговорку президента США Джо Байдена, запутавшегося в имени британского премьера Риши Сунака.Во время своего выступления, посвященного поддержке Украины, американский президент ошибся в фамилии Сунака, назвав его "Сануком". Как отмечает издание, это не первый раз, когда Байден не смог выговорить фамилию британского лидера. В октябре прошлого года президент США, поздравляя Сунака с занятием поста премьера, назвал его "Рашидом Сануком".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Он впал в маразм. Ради бога. Это пугает", - заявил пользователь Chris Billington."Он неправильно произносил и имя Макрона. Байден - идиот, и смешно, что он собирается снова баллотироваться на следующих выборах в США", - напомнил Not Woke."Ну, Джо, по твоему собственному определению, это делает тебя расистом", - заметил Joshua Tamworth."Является ли это неправильное произношение имени премьер-министра Великобритании тем, что "прогрессивные" называют микроагрессией?" – задался вопросом Marilyn Gibson."Учитывая постоянную смену премьер-министров, я не удивлен, что Байден сейчас не запоминает их имена. Трудно уследить!" – сыронизировал Al Gallacher."Триста миллионов человек и это лучшее, что они смогли найти", - резюмировал Elvin Reece.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230125/bayden-1847452604.html

https://ria.ru/20230118/bayden-1845617176.html

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в мире, джо байден, риши сунак, украина, сша, великобритания