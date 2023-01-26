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"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды - РИА Новости, 26.01.2023
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"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды
"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды - РИА Новости, 26.01.2023
"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды
"Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:27
2023-01-26T22:40
роскосмос
антарктида
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде. "В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг! Спутники "Роскосмоса" следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров", — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.На выложенном снимке видны щели, образовавшиеся между айсбергом и основным ледником. В то же время ясно, что в момент съемки айсберг еще не отплыл далеко. Уточняется, что основная задача "Метеора-М" — мониторить глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров. Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS) сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью 1550 квадратных километров — размером практически с Лондон. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг — не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.
https://ria.ru/20221129/antarktida-1835036133.html
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роскосмос, антарктида, земля - риа наука
Роскосмос, Антарктида, Земля - РИА Наука
17:27 26.01.2023 (обновлено: 22:40 26.01.2023)
 
"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды

"Роскосмос" показал снимок гигантского айсберга А-74, отколовшегося от Антарктиды

© Фото : РоскосмосАйсберг A-74
Айсберг A-74 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде.
"В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг! Спутники "Роскосмоса" следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров", — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.
На выложенном снимке видны щели, образовавшиеся между айсбергом и основным ледником. В то же время ясно, что в момент съемки айсберг еще не отплыл далеко.
Уточняется, что основная задача "Метеора-М" — мониторить глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров.
Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS) сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью 1550 квадратных километров — размером практически с Лондон.
В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг — не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.
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