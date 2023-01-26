https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html

"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды

"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды - РИА Новости, 26.01.2023

"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды

"Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:27

2023-01-26T17:27

2023-01-26T22:40

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде. "В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг! Спутники "Роскосмоса" следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров", — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.На выложенном снимке видны щели, образовавшиеся между айсбергом и основным ледником. В то же время ясно, что в момент съемки айсберг еще не отплыл далеко. Уточняется, что основная задача "Метеора-М" — мониторить глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров. Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS) сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью 1550 квадратных километров — размером практически с Лондон. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг — не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.

https://ria.ru/20221129/antarktida-1835036133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскосмос, антарктида, земля - риа наука