https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html
"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды
"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды - РИА Новости, 26.01.2023
"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды
"Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:27
2023-01-26T17:27
2023-01-26T22:40
роскосмос
антарктида
земля - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847688671_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_b70fa0e0915dc9efba178f464bfd09d5.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде. "В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг! Спутники "Роскосмоса" следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров", — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.На выложенном снимке видны щели, образовавшиеся между айсбергом и основным ледником. В то же время ясно, что в момент съемки айсберг еще не отплыл далеко. Уточняется, что основная задача "Метеора-М" — мониторить глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров. Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS) сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью 1550 квадратных километров — размером практически с Лондон. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг — не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.
https://ria.ru/20221129/antarktida-1835036133.html
антарктида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847688671_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_112a714472e106a918a0a10bcea3a5e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, антарктида, земля - риа наука
Роскосмос, Антарктида, Земля - РИА Наука
17:27 26.01.2023 (обновлено: 22:40 26.01.2023)
"Роскосмос" показал снимок айсберга, отколовшегося от Антарктиды
"Роскосмос" показал снимок гигантского айсберга А-74, отколовшегося от Антарктиды
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
"Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок
айсберга, отколовшегося в Антарктиде.
"В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг! Спутники "Роскосмоса" следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров", — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.
На выложенном снимке видны щели, образовавшиеся между айсбергом и основным ледником. В то же время ясно, что в момент съемки айсберг еще не отплыл далеко.
Уточняется, что основная задача "Метеора-М" — мониторить глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров.
Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS) сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью 1550 квадратных километров — размером практически с Лондон
.
В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг — не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.