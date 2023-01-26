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В Белоруссии отметили рост интенсивности полетов западной авиации у границ
В Белоруссии отметили рост интенсивности полетов западной авиации у границ - РИА Новости, 26.01.2023
В Белоруссии отметили рост интенсивности полетов западной авиации у границ
Интенсивность полетов иностранной военной авиации у границ Белоруссии возросла в два-три раза, заявил командир 8-й радиотехнической бригады вооруженных сил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:38
2023-01-26T18:38
2023-01-26T18:38
белоруссия
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Интенсивность полетов иностранной военной авиации у границ Белоруссии возросла в два-три раза, заявил командир 8-й радиотехнической бригады вооруженных сил республики полковник Игорь Тищенко. "Полеты авиации на сопредельной стороне увеличились в несколько раз, в два, даже в три раза увеличились, в том числе и с западной стороны наращивается авиационная составляющая", - сказал Тищенко, видеозапись с речью которого опубликована в четверг в Telegram-канале минобороны Белоруссии.
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белоруссия
В Белоруссии отметили рост интенсивности полетов западной авиации у границ
Полковник Тищенко отметил рост интенсивности полетов западной авиации у границ Белоруссии