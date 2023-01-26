https://ria.ru/20230126/avdeevka-1847599589.html

"Работаем, наваливай": появилось видео ближнего боя под Авдеевкой

"Работаем, наваливай": появилось видео ближнего боя под Авдеевкой - РИА Новости, 26.01.2023

"Работаем, наваливай": появилось видео ближнего боя под Авдеевкой

В Telegram-канале РИА Новости появилось видео ближнего боя российских штурмовиков с украинскими подразделениями под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:54

2023-01-26T14:54

2023-01-26T15:24

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

украина

владимир путин

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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. В Telegram-канале РИА Новости появилось видео ближнего боя российских штурмовиков с украинскими подразделениями под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике.На кадрах видно, как военные ведут огонь из стрелкового оружия, ручных и подствольных гранатометов по позициям противника, расположенным в нескольких сотнях метров.Штурмовики находились в полуразрушенном здании, после чего, судя по ролику, передислоцировались в другую точку.Источник агентства рассказал, что бой произошел в начале этой недели. Точное место столкновения не раскрывается.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html

https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847361590.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрелкового боя российских штурмовиков против украинских боевиков Кадры стрелкового боя российских штурмовиков против украинских боевиков 2023-01-26T14:54 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин