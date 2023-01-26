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"Работаем, наваливай": появилось видео ближнего боя под Авдеевкой - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/avdeevka-1847599589.html
"Работаем, наваливай": появилось видео ближнего боя под Авдеевкой
"Работаем, наваливай": появилось видео ближнего боя под Авдеевкой - РИА Новости, 26.01.2023
"Работаем, наваливай": появилось видео ближнего боя под Авдеевкой
В Telegram-канале РИА Новости появилось видео ближнего боя российских штурмовиков с украинскими подразделениями под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:54
2023-01-26T15:24
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
украина
владимир путин
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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. В Telegram-канале РИА Новости появилось видео ближнего боя российских штурмовиков с украинскими подразделениями под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике.На кадрах видно, как военные ведут огонь из стрелкового оружия, ручных и подствольных гранатометов по позициям противника, расположенным в нескольких сотнях метров.Штурмовики находились в полуразрушенном здании, после чего, судя по ролику, передислоцировались в другую точку.Источник агентства рассказал, что бой произошел в начале этой недели. Точное место столкновения не раскрывается.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html
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авдеевка, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Владимир Путин
14:54 26.01.2023 (обновлено: 15:24 26.01.2023)
 
"Работаем, наваливай": появилось видео ближнего боя под Авдеевкой

Появилось видео ближнего боя российских штурмовиков с подразделениями ВСУ под Авдеевкой

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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. В Telegram-канале РИА Новости появилось видео ближнего боя российских штурмовиков с украинскими подразделениями под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике.

"Работаем, пацаны, давай-давай, наваливай туда," — слышно команду одного из бойцов.

На кадрах видно, как военные ведут огонь из стрелкового оружия, ручных и подствольных гранатометов по позициям противника, расположенным в нескольких сотнях метров.
Штурмовики находились в полуразрушенном здании, после чего, судя по ролику, передислоцировались в другую точку.
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Источник агентства рассказал, что бой произошел в начале этой недели. Точное место столкновения не раскрывается.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир Путин
 
 
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