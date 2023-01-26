https://ria.ru/20230126/archaeology-1847312426.html
Ученые нашли в пещере человеческие останки, которым 11 тысяч лет
Ученые нашли в пещере человеческие останки, которым 11 тысяч лет - РИА Новости, 26.01.2023
Ученые нашли в пещере человеческие останки, которым 11 тысяч лет
Международная группа ученых под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) нашла человеческую кость возрастом 11 тысяч лет,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T03:52
2023-01-26T03:52
2023-01-26T03:52
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная группа ученых под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) нашла человеческую кость возрастом 11 тысяч лет, сообщается на сайте учебного заведения. Они были в пещере Heaning Wood Bone. Это одни из самых древних останков людей, когда-либо найденных на севере Британии. Ранее ими считались захоронения в соседней пещере — Kents Bank Cavern. Нашли их в 2013-м. Им десять тысяч лет. Раскопки в Heaning Wood Bone ведутся с 2016 года. Команда UCLan доказала, что здесь покоятся как минимум восемь человек, и, несмотря на фрагментарность, сопутствующие артефакты указывают на то, что захоронения, вероятно, преднамеренные. Удалось датировать семь погребений. Кроме обнаруженного недавно, там есть могилы, сделанные приблизительно четыре тысячи лет назад и пять с половиной тысяч лет назад.
https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, великобритания
Культура, Новости культуры, Археология, Великобритания
Ученые нашли в пещере человеческие останки, которым 11 тысяч лет
В графстве Камбрия нашли человеческие останки, которым 11 тысяч лет
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная группа ученых под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) нашла человеческую кость возрастом 11 тысяч лет, сообщается на сайте учебного заведения.
Они были в пещере Heaning Wood Bone. Это одни из самых древних останков людей, когда-либо найденных на севере Британии. Ранее ими считались захоронения в соседней пещере — Kents Bank Cavern. Нашли их в 2013-м. Им десять тысяч лет.
Раскопки в Heaning Wood Bone ведутся с 2016 года. Команда UCLan доказала, что здесь покоятся как минимум восемь человек, и, несмотря на фрагментарность, сопутствующие артефакты указывают на то, что захоронения, вероятно, преднамеренные.
Удалось датировать семь погребений. Кроме обнаруженного недавно, там есть могилы, сделанные приблизительно четыре тысячи лет назад и пять с половиной тысяч лет назад.