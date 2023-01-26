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Ученые нашли в пещере человеческие останки, которым 11 тысяч лет - РИА Новости, 26.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230126/archaeology-1847312426.html
Ученые нашли в пещере человеческие останки, которым 11 тысяч лет
Ученые нашли в пещере человеческие останки, которым 11 тысяч лет - РИА Новости, 26.01.2023
Ученые нашли в пещере человеческие останки, которым 11 тысяч лет
Международная группа ученых под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) нашла человеческую кость возрастом 11 тысяч лет,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T03:52
2023-01-26T03:52
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная группа ученых под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) нашла человеческую кость возрастом 11 тысяч лет, сообщается на сайте учебного заведения. Они были в пещере Heaning Wood Bone. Это одни из самых древних останков людей, когда-либо найденных на севере Британии. Ранее ими считались захоронения в соседней пещере — Kents Bank Cavern. Нашли их в 2013-м. Им десять тысяч лет. Раскопки в Heaning Wood Bone ведутся с 2016 года. Команда UCLan доказала, что здесь покоятся как минимум восемь человек, и, несмотря на фрагментарность, сопутствующие артефакты указывают на то, что захоронения, вероятно, преднамеренные. Удалось датировать семь погребений. Кроме обнаруженного недавно, там есть могилы, сделанные приблизительно четыре тысячи лет назад и пять с половиной тысяч лет назад.
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новости культуры, археология, великобритания
Культура, Новости культуры, Археология, Великобритания
03:52 26.01.2023
 
Ученые нашли в пещере человеческие останки, которым 11 тысяч лет

В графстве Камбрия нашли человеческие останки, которым 11 тысяч лет

© Фото : 2023 The University of Central LancashireМеждународная группа под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира обнаружила человеческие останки, которым 11 тысяч лет
Международная группа под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира обнаружила человеческие останки, которым 11 тысяч лет - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : 2023 The University of Central Lancashire
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная группа ученых под руководством археологов из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) нашла человеческую кость возрастом 11 тысяч лет, сообщается на сайте учебного заведения.
Они были в пещере Heaning Wood Bone. Это одни из самых древних останков людей, когда-либо найденных на севере Британии. Ранее ими считались захоронения в соседней пещере — Kents Bank Cavern. Нашли их в 2013-м. Им десять тысяч лет.
Раскопки в Heaning Wood Bone ведутся с 2016 года. Команда UCLan доказала, что здесь покоятся как минимум восемь человек, и, несмотря на фрагментарность, сопутствующие артефакты указывают на то, что захоронения, вероятно, преднамеренные.
Удалось датировать семь погребений. Кроме обнаруженного недавно, там есть могилы, сделанные приблизительно четыре тысячи лет назад и пять с половиной тысяч лет назад.
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