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В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство - РИА Новости, 26.01.2023
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В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство - РИА Новости, 26.01.2023
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
Первое в России вузовское антистресс-пространство открылось в Кузбасском техническом университете, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:50
2023-01-26T14:05
сергей цивилев
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. Первое в России вузовское антистресс-пространство открылось в Кузбасском техническом университете, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Губернатор Сергей Цивилев открыл первое в России студенческое антистресс-пространство #ЯвМОМЕНТЕ в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева. Также глава региона принял участие во встрече с представителями вузов, техникумов, колледжей, регионального движения детей и молодежи "Движение первых" в формате открытого диалога "Разговоры о важном", – говорится в сообщении. Уточняется, что модульное пространство #ЯвМОМЕНТЕ легко трансформируется под индивидуальные задачи студентов. На территории антистресс-пространства в 5-м учебном корпусе КузГТУ планируется проведение различных мероприятий. В перерывах между занятиями студенты могут заниматься творчеством, рисовать на песке, играть в гольф, аэрохоккей, настольный футбол, теннис, читать книги и заниматься проектной деятельностью. На площадке также можно посетить сеанс с профессиональным психологом. "Это новое уникальное студенческое пространство. Здесь очень удобно проводить мероприятия различного формата, отдыхать, устраивать встречи, заниматься совместными проектами или, наоборот, побыть наедине с собой или с книгой. Площадка должна стать местом общения профессиональных сообществ, ее необходимо насыщать интересными студентам событиями. Желаю, чтобы у вас здесь появлялись новые идеи, мысли, создавались ваши проекты и воплощались на территории Кузбасса. Он должен стать студенческим регионом — это наш приоритет", — цитирует пресс-служба губернатора. Ближайшие мероприятия состоятся уже в феврале, здесь пройдут мастер-класс по йоге, день открытых дверей для школьников, награждение участников акции #МыВМЕСТЕ, патриотический квиз для студентов и соревнования по настольному теннису, а также откроется молодежное научное кафе "Пища для мозга". "Новое пространство — первый шаг к трансформации молодежной инфраструктуры университета. В его создании и разработке принимали участие студенты вуза", — приводятся в сообщении слова министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергея Пфетцера.
https://ria.ru/20230126/shkola-1847539546.html
https://ria.ru/20230124/kuzbass-1847064829.html
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60
сергей цивилев, россия, кемеровская область
Сергей Цивилев, Россия, Кемеровская область
13:50 26.01.2023 (обновлено: 14:05 26.01.2023)
 
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство

В Кузбасском техническом университете открылось первое в России антистресс-пространство

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. Первое в России вузовское антистресс-пространство открылось в Кузбасском техническом университете, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Губернатор Сергей Цивилев открыл первое в России студенческое антистресс-пространство #ЯвМОМЕНТЕ в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева. Также глава региона принял участие во встрече с представителями вузов, техникумов, колледжей, регионального движения детей и молодежи "Движение первых" в формате открытого диалога "Разговоры о важном", – говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
1 из 2
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
2 из 2
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 2
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 2
В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Уточняется, что модульное пространство #ЯвМОМЕНТЕ легко трансформируется под индивидуальные задачи студентов. На территории антистресс-пространства в 5-м учебном корпусе КузГТУ планируется проведение различных мероприятий. В перерывах между занятиями студенты могут заниматься творчеством, рисовать на песке, играть в гольф, аэрохоккей, настольный футбол, теннис, читать книги и заниматься проектной деятельностью. На площадке также можно посетить сеанс с профессиональным психологом.
"Это новое уникальное студенческое пространство. Здесь очень удобно проводить мероприятия различного формата, отдыхать, устраивать встречи, заниматься совместными проектами или, наоборот, побыть наедине с собой или с книгой. Площадка должна стать местом общения профессиональных сообществ, ее необходимо насыщать интересными студентам событиями. Желаю, чтобы у вас здесь появлялись новые идеи, мысли, создавались ваши проекты и воплощались на территории Кузбасса. Он должен стать студенческим регионом — это наш приоритет", — цитирует пресс-служба губернатора.
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Ближайшие мероприятия состоятся уже в феврале, здесь пройдут мастер-класс по йоге, день открытых дверей для школьников, награждение участников акции #МыВМЕСТЕ, патриотический квиз для студентов и соревнования по настольному теннису, а также откроется молодежное научное кафе "Пища для мозга".
"Новое пространство — первый шаг к трансформации молодежной инфраструктуры университета. В его создании и разработке принимали участие студенты вуза", — приводятся в сообщении слова министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергея Пфетцера.
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