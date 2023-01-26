https://ria.ru/20230126/antistres-1847579495.html

В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство

В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство - РИА Новости, 26.01.2023

В Кузбассе открылось первое в России вузовское антистресс-пространство

Первое в России вузовское антистресс-пространство открылось в Кузбасском техническом университете, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:50

2023-01-26T13:50

2023-01-26T14:05

сергей цивилев

россия

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847583497_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_deb1b07a07d7e3f42c3ba042256ef8ea.jpg

КЕМЕРОВО, 26 янв - РИА Новости. Первое в России вузовское антистресс-пространство открылось в Кузбасском техническом университете, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Губернатор Сергей Цивилев открыл первое в России студенческое антистресс-пространство #ЯвМОМЕНТЕ в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева. Также глава региона принял участие во встрече с представителями вузов, техникумов, колледжей, регионального движения детей и молодежи "Движение первых" в формате открытого диалога "Разговоры о важном", – говорится в сообщении. Уточняется, что модульное пространство #ЯвМОМЕНТЕ легко трансформируется под индивидуальные задачи студентов. На территории антистресс-пространства в 5-м учебном корпусе КузГТУ планируется проведение различных мероприятий. В перерывах между занятиями студенты могут заниматься творчеством, рисовать на песке, играть в гольф, аэрохоккей, настольный футбол, теннис, читать книги и заниматься проектной деятельностью. На площадке также можно посетить сеанс с профессиональным психологом. "Это новое уникальное студенческое пространство. Здесь очень удобно проводить мероприятия различного формата, отдыхать, устраивать встречи, заниматься совместными проектами или, наоборот, побыть наедине с собой или с книгой. Площадка должна стать местом общения профессиональных сообществ, ее необходимо насыщать интересными студентам событиями. Желаю, чтобы у вас здесь появлялись новые идеи, мысли, создавались ваши проекты и воплощались на территории Кузбасса. Он должен стать студенческим регионом — это наш приоритет", — цитирует пресс-служба губернатора. Ближайшие мероприятия состоятся уже в феврале, здесь пройдут мастер-класс по йоге, день открытых дверей для школьников, награждение участников акции #МыВМЕСТЕ, патриотический квиз для студентов и соревнования по настольному теннису, а также откроется молодежное научное кафе "Пища для мозга". "Новое пространство — первый шаг к трансформации молодежной инфраструктуры университета. В его создании и разработке принимали участие студенты вуза", — приводятся в сообщении слова министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергея Пфетцера.

https://ria.ru/20230126/shkola-1847539546.html

https://ria.ru/20230124/kuzbass-1847064829.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей цивилев, россия, кемеровская область