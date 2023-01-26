https://ria.ru/20230126/abrams-1847527556.html

На Украине считают, что ВСУ быстро освоят танки Abrams

На Украине считают, что ВСУ быстро освоят танки Abrams - РИА Новости, 26.01.2023

На Украине считают, что ВСУ быстро освоят танки Abrams

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что обучение украинских военных применению американских танков Abrams может занять не месяцы, а недели. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:20

2023-01-26T11:20

2023-01-26T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

сергей лавров

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россия

сша

нато

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что обучение украинских военных применению американских танков Abrams может занять не месяцы, а недели. Шмыгаль заявил в интервью газете Politico, что украинская сторона отдает себе отчет в том, что обучение управлению танками Abrams "занимает месяцы", однако, по его словам, США решили предоставить украинцам программу быстрого обучения. "И это может означать, что в совокупности с высоко мотивированными украинскими бойцами эта подготовка может занять недели, а не месяцы", - сказал Шмыгаль. Белый дом в среду подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847523560.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html

украина

россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, m1 abrams