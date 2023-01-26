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На Украине считают, что ВСУ быстро освоят танки Abrams - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/abrams-1847527556.html
На Украине считают, что ВСУ быстро освоят танки Abrams
На Украине считают, что ВСУ быстро освоят танки Abrams - РИА Новости, 26.01.2023
На Украине считают, что ВСУ быстро освоят танки Abrams
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что обучение украинских военных применению американских танков Abrams может занять не месяцы, а недели. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:20
2023-01-26T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что обучение украинских военных применению американских танков Abrams может занять не месяцы, а недели. Шмыгаль заявил в интервью газете Politico, что украинская сторона отдает себе отчет в том, что обучение управлению танками Abrams "занимает месяцы", однако, по его словам, США решили предоставить украинцам программу быстрого обучения. "И это может означать, что в совокупности с высоко мотивированными украинскими бойцами эта подготовка может занять недели, а не месяцы", - сказал Шмыгаль. Белый дом в среду подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/tanki-1847523560.html
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в мире, денис шмыгаль, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, M1 Abrams
11:20 26.01.2023 (обновлено: 11:21 26.01.2023)
 
На Украине считают, что ВСУ быстро освоят танки Abrams

Премьер Украины Шмыгаль допустил, что ВСУ освоят танки Abrams за недели

© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. SmithАмериканский танк M1A1 Abrams
Американский танк M1A1 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. Smith
Американский танк M1A1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что обучение украинских военных применению американских танков Abrams может занять не месяцы, а недели.
Шмыгаль заявил в интервью газете Politico, что украинская сторона отдает себе отчет в том, что обучение управлению танками Abrams "занимает месяцы", однако, по его словам, США решили предоставить украинцам программу быстрого обучения.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Танки Abrams и Leopard уступают российским Т-80, считает дипломат
"И это может означать, что в совокупности с высоко мотивированными украинскими бойцами эта подготовка может занять недели, а не месяцы", - сказал Шмыгаль.
Белый дом в среду подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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08:17Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОM1 Abrams
 
 
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