https://ria.ru/20230125/zemletryasenie-1847371681.html

В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение

В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 25.01.2023

В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в турецкой курортной провинции Мугла на юге страны, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:22

2023-01-25T16:22

2023-01-25T16:33

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СТАМБУЛ, 25 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в турецкой курортной провинции Мугла на юге страны, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).По данным управления, очаг землетрясения залегал в море в 82 километрах от берега на глубине более 27 километров.О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847325912.html

турция

мугла (провинция)

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Влада Копылова

в мире, турция, мугла (провинция), новости - туризм