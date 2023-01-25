https://ria.ru/20230125/zemletryasenie-1847371681.html
В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение
В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 25.01.2023
В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в турецкой курортной провинции Мугла на юге страны, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:22
2023-01-25T16:22
2023-01-25T16:33
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СТАМБУЛ, 25 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в турецкой курортной провинции Мугла на юге страны, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).По данным управления, очаг землетрясения залегал в море в 82 километрах от берега на глубине более 27 километров.О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847325912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, мугла (провинция), новости - туризм
В мире, Турция, Мугла (провинция), Туризм, Новости - Туризм
16:22 25.01.2023 (обновлено: 16:33 25.01.2023)
В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение
В курортной провинции Мугла на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4