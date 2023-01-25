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В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230125/zemletryasenie-1847371681.html
В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение
В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 25.01.2023
В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в турецкой курортной провинции Мугла на юге страны, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:22
2023-01-25T16:33
в мире
турция
мугла (провинция)
туризм
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 25 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в турецкой курортной провинции Мугла на юге страны, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).По данным управления, очаг землетрясения залегал в море в 82 километрах от берега на глубине более 27 километров.О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847325912.html
турция
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в мире, турция, мугла (провинция), новости - туризм
В мире, Турция, Мугла (провинция), Туризм, Новости - Туризм
16:22 25.01.2023 (обновлено: 16:33 25.01.2023)
 
В курортной провинции на юге Турции произошло землетрясение

В курортной провинции Мугла на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 25 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в турецкой курортной провинции Мугла на юге страны, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
По данным управления, очаг землетрясения залегал в море в 82 километрах от берега на глубине более 27 километров.
О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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