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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847399817.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 25.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает издание "Общественное". РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:43
2023-01-25T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
россия
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает издание "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - написано в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее в среду тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях. При этом в подконтрольной Киеву части Запорожской области воздушная тревога объявлена не была.
https://ria.ru/20230125/pozhar-1847382596.html
запорожье
украина
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в мире, запорожье, украина, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Россия, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:43 25.01.2023 (обновлено: 17:47 25.01.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

"Общественное" сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает издание "Общественное".
"В Запорожье слышны звуки взрывов", - написано в сообщении издания в телеграм-канале.
Ранее в среду тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях. При этом в подконтрольной Киеву части Запорожской области воздушная тревога объявлена не была.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 16:45
В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраинаРоссияЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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