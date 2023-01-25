https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847399817.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 25.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает издание "Общественное". РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:43

2023-01-25T17:43

2023-01-25T17:47

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает издание "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - написано в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее в среду тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях. При этом в подконтрольной Киеву части Запорожской области воздушная тревога объявлена не была.

https://ria.ru/20230125/pozhar-1847382596.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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