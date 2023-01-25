https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847399817.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 25.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает издание "Общественное". РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:43
2023-01-25T17:43
2023-01-25T17:47
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в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает издание "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - написано в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее в среду тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях. При этом в подконтрольной Киеву части Запорожской области воздушная тревога объявлена не была.
https://ria.ru/20230125/pozhar-1847382596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:43 25.01.2023 (обновлено: 17:47 25.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
"Общественное" сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы