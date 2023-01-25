https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847336353.html

ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении

ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.01.2023

ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении

Группировка войск РФ "Восток" в ходе наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении, за сутки уничтожив более 60-ти... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:46

2023-01-25T14:46

2023-01-25T15:53

специальная военная операция на украине

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безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" в ходе наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении, за сутки уничтожив более 60-ти украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847309359.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр