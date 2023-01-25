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ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.01.2023
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https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847336353.html
ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.01.2023
ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
Группировка войск РФ "Восток" в ходе наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении, за сутки уничтожив более 60-ти... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:46
2023-01-25T15:53
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" в ходе наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении, за сутки уничтожив более 60-ти украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
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россия, безопасность, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:46 25.01.2023 (обновлено: 15:53 25.01.2023)
 
ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа минометного расчета на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" в ходе наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении, за сутки уничтожив более 60-ти украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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