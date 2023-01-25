https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847336353.html
ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.01.2023
ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
Группировка войск РФ "Восток" в ходе наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении, за сутки уничтожив более 60-ти... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:46
2023-01-25T14:46
2023-01-25T15:53
специальная военная операция на украине
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безопасность
запорожская область
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" в ходе наступательных действий заняла более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении, за сутки уничтожив более 60-ти украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847309359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:46 25.01.2023 (обновлено: 15:53 25.01.2023)
ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении