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ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847309359.html
ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных на Запорожском направлении
ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.01.2023
ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных на Запорожском направлении
Украинские войска сконцентрировали большую группировку на Запорожском направлении и готовят контрнаступление, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:32
2023-01-25T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали большую группировку на Запорожском направлении и готовят контрнаступление, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что российские подразделения достаточно сильны, чтобы идти вперед, но торопиться не будут."Военные знают, что делать. Встречать противника лучше в обороне", — заключил врио губернатора.Как заявил ранее сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, армия в результате локального наступления захватила на Запорожском направлении стратегическое преимущество.Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к Азовскому морю.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
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в мире, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:32 25.01.2023 (обновлено: 14:20 25.01.2023)
 
ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных на Запорожском направлении

Балицкий заявил, что ВСУ сконцентрировали на Запорожском направлении до 40 тысяч военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил России участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали большую группировку на Запорожском направлении и готовят контрнаступление, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас тревожное время, мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей. <...> Под Запорожьем стоит очень большая группировка, по разным подсчетам, это до 40 тысяч голов", — сказал чиновник.
Он добавил, что российские подразделения достаточно сильны, чтобы идти вперед, но торопиться не будут.
"Военные знают, что делать. Встречать противника лучше в обороне", — заключил врио губернатора.
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Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к Азовскому морю.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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