13:32 25.01.2023 (обновлено: 14:20 25.01.2023)
ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных на Запорожском направлении
Балицкий заявил, что ВСУ сконцентрировали на Запорожском направлении до 40 тысяч военных
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил России участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали большую группировку на Запорожском направлении и готовят контрнаступление, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас тревожное время, мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей. <...> Под Запорожьем стоит очень большая группировка, по разным подсчетам, это до 40 тысяч голов", — сказал чиновник.
Он добавил, что российские подразделения достаточно сильны, чтобы идти вперед, но торопиться не будут.
"Военные знают, что делать. Встречать противника лучше в обороне", — заключил врио губернатора.
Как заявил ранее сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, армия в результате локального наступления захватила на Запорожском направлении стратегическое преимущество.
Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к Азовскому морю.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.