https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847309359.html

ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных на Запорожском направлении

ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.01.2023

ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных на Запорожском направлении

Украинские войска сконцентрировали большую группировку на Запорожском направлении и готовят контрнаступление, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:32

2023-01-25T13:32

2023-01-25T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

евгений балицкий

запорожская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали большую группировку на Запорожском направлении и готовят контрнаступление, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что российские подразделения достаточно сильны, чтобы идти вперед, но торопиться не будут."Военные знают, что делать. Встречать противника лучше в обороне", — заключил врио губернатора.Как заявил ранее сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, армия в результате локального наступления захватила на Запорожском направлении стратегическое преимущество.Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ направили сюда большое количество соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к Азовскому морю.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html

https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847228277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр