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Российские силы захватили стратегическое преимущество в Запорожской области - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847273213.html
Российские силы захватили стратегическое преимущество в Запорожской области
Российские силы захватили стратегическое преимущество в Запорожской области - РИА Новости, 25.01.2023
Российские силы захватили стратегическое преимущество в Запорожской области
Российская армия в результате локального наступления захватила стратегическое преимущество на запорожском направлении, сообщил член главного совета... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:13
2023-01-25T11:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Российская армия в результате локального наступления захватила стратегическое преимущество на запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. О переходе в локальное наступление в районе запорожского города Орехов Рогов заявил на прошлой неделе. Боевые действия идут практически на всем участке боевого соприкосновения, основные - в районе Орехова и Гуляйполе. "Наши ребята захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки на запорожском направлении", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Согласно последним сводкам с линии фронта, российские военные в направлении Гуляйполя взяли под контроль несколько опорных пунктов на оборонительном рубеже сел Малиновка — Чаривное — Червоное, добавил Рогов.
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
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запорожская область, вооруженные силы рф, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Владимир Рогов
11:13 25.01.2023 (обновлено: 11:14 25.01.2023)
 
Российские силы захватили стратегическое преимущество в Запорожской области

Рогов сообщил о продвижении российских войск в направлении Гуляйполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТанк ВС РФ
Танк ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Российская армия в результате локального наступления захватила стратегическое преимущество на запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
О переходе в локальное наступление в районе запорожского города Орехов Рогов заявил на прошлой неделе. Боевые действия идут практически на всем участке боевого соприкосновения, основные - в районе Орехова и Гуляйполе.
"Наши ребята захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки на запорожском направлении", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Согласно последним сводкам с линии фронта, российские военные в направлении Гуляйполя взяли под контроль несколько опорных пунктов на оборонительном рубеже сел Малиновка — Чаривное — Червоное, добавил Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФВладимир Рогов
 
 
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