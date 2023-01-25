Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847232799.html
Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ
Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ - РИА Новости, 25.01.2023
Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ
Российские военные сорвали планы наступления ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:28
2023-01-25T11:16
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
киев
мелитополь
запорожская аэс
владимир рогов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали планы наступления ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, теперь украинские войска вынуждены стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта. Ранее сообщалось, что российская армия начала локальные наступательные действия в регионе. Боевые действия идут практически на всей линии соприкосновения, но основные — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ отправили на Запорожское направление множество украинских соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к побережью Азовского моря.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230117/zaporozhe-1845393033.html
https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847228277.html
запорожская область
киев
мелитополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, киев, мелитополь, запорожская аэс, владимир рогов, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Киев, Мелитополь, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Россия
07:28 25.01.2023 (обновлено: 11:16 25.01.2023)
 
Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ

Рогов: российские военные сорвали удар ВСУ в направлении Мелитополя и Бердянска

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМобилизованные на Запорожском направлении
Мобилизованные на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Мобилизованные на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали планы наступления ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря", — отметил Рогов.

По его словам, теперь украинские войска вынуждены стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.
Ранее сообщалось, что российская армия начала локальные наступательные действия в регионе. Боевые действия идут практически на всей линии соприкосновения, но основные — в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 11:35Специальная военная операция на Украине
Рогов заявил о подготовке ВСУ к уличным боям в Запорожье
Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ отправили на Запорожское направление множество украинских соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к побережью Азовского моря.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Кадры работы артиллерийских самоходных установок Гиацинт на Запорожском направлении
Вчера, 05:34Специальная военная операция на Украине
Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьКиевМелитопольЗапорожская АЭСВладимир РоговРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала