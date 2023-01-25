https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847232799.html

Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ

Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ - РИА Новости, 25.01.2023

Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ

Российские военные сорвали планы наступления ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T07:28

2023-01-25T07:28

2023-01-25T11:16

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

киев

мелитополь

запорожская аэс

владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали планы наступления ВСУ в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, теперь украинские войска вынуждены стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта. Ранее сообщалось, что российская армия начала локальные наступательные действия в регионе. Боевые действия идут практически на всей линии соприкосновения, но основные — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Осенью прошлого года власти региона сообщали о планах киевских властей организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать тремя основными направлениями возможных атак противника. ВСУ отправили на Запорожское направление множество украинских соединений, с помощью которых киевский режим намеревался выйти к побережью Азовского моря.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230117/zaporozhe-1845393033.html

https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847228277.html

запорожская область

киев

мелитополь

россия

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безопасность, запорожская область, киев, мелитополь, запорожская аэс, владимир рогов, россия