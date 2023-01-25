https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847228277.html

Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ в Запорожье

Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 25.01.2023

Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ в Запорожье

Экипажи российских артиллерийских самоходных установок "Гиацинт" уничтожили скопления украинских боевиков в ходе наступления на Запорожском направлении,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T05:34

2023-01-25T05:34

2023-01-25T05:34

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Экипажи российских артиллерийских самоходных установок "Гиацинт" уничтожили скопления украинских боевиков в ходе наступления на Запорожском направлении, передаёт корреспондент РИА Новости. "Цель - скопление техники противника на дальности 24 километра. Там лесопосадки густые, там они все и прячутся. Наша основная задача - прикрыть наши пехотные подразделения, чтобы по ним не открывали огонь любым видом вооружения, начиная с БМП и минометов и заканчивая крупнокалиберной артиллерией. У нас "Гиацинт", поэтому, в основном, контрбатарейная борьба, но задачи поступают абсолютно разные. Бывает скопление техники противника, и по ним тоже приходится работать, потому что "Гиацинт" - это как снайперская винтовка",- сказал военнослужащий РФ с позывным "Раптор". Описывая детали выполнения боевой задачи, боец с позывным "Рагнар", в свою очередь, рассказал агентству, что после поступления команды при обнаружении скопления техники разведгруппа выявила пикапы в сопровождении БМП. По словам "Рагнара", его боевой экипаж - слаженный, и каждый знает свою задачу при ответном огне противника. Он подчеркнул, что активность артиллерии со стороны противника значительно снизилась в последние дни. "Конечно, прилетов в нашу сторону стало меньше, мы же работаем по ним. С нашими снарядами совершенно спокойно можем бить до 25 километров", - пояснил "Рагнар".

https://ria.ru/20230125/istrebiteli-1847221950.html

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россия, безопасность, запорожская область