https://ria.ru/20230125/zaluzhnyy-1847221227.html

Главком украинских войск Залужный стал долларовым миллионером, пишут СМИ

Главком украинских войск Залужный стал долларовым миллионером, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023

Главком украинских войск Залужный стал долларовым миллионером, пишут СМИ

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный получил миллионное наследство от родственника в США, пишет New York Times. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T01:26

2023-01-25T01:26

2023-01-25T01:34

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный получил миллионное наследство от родственника в США, пишет New York Times. По информации газеты, Залужный получил богатое наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца, это подтвердила семья Степанца. При этом, как утверждает издание, один миллион долларов из этого наследства главком в январе якобы пожертвовал военным, это подтвердила и пресс-служба Вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20230125/obuchenie-1847220962.html

сша

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в мире, валерий залужный, сша, вооруженные силы украины