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Главком украинских войск Залужный стал долларовым миллионером, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/zaluzhnyy-1847221227.html
Главком украинских войск Залужный стал долларовым миллионером, пишут СМИ
Главком украинских войск Залужный стал долларовым миллионером, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
Главком украинских войск Залужный стал долларовым миллионером, пишут СМИ
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный получил миллионное наследство от родственника в США, пишет New York Times. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T01:26
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специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
сша
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный получил миллионное наследство от родственника в США, пишет New York Times. По информации газеты, Залужный получил богатое наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца, это подтвердила семья Степанца. При этом, как утверждает издание, один миллион долларов из этого наследства главком в январе якобы пожертвовал военным, это подтвердила и пресс-служба Вооруженных сил Украины.
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в мире, валерий залужный, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, США, Вооруженные силы Украины
01:26 25.01.2023 (обновлено: 01:34 25.01.2023)
 
Главком украинских войск Залужный стал долларовым миллионером, пишут СМИ

NYT: главком украинских войск Залужный получил в США миллионное наследство

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный получил миллионное наследство от родственника в США, пишет New York Times.
По информации газеты, Залужный получил богатое наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца, это подтвердила семья Степанца.
При этом, как утверждает издание, один миллион долларов из этого наследства главком в январе якобы пожертвовал военным, это подтвердила и пресс-служба Вооруженных сил Украины.
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
01:24
Помпео рассказал, сколько США готовили Украину к конфликту
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйСШАВооруженные силы Украины
 
 
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