https://ria.ru/20230125/zakon-1847446111.html

Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД

Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД - РИА Новости, 25.01.2023

Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД

Госдума приняла закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:42

2023-01-25T20:42

2023-01-25T20:42

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. Законопроектом был внесен правительством РФ. Инициативой предлагается внести изменения в законы "Об оружии", "О полиции" и "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Территориальные органы МВД России будут наделены полномочиями осуществлять в установленном порядке прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, основных частей огнестрельного оружия в течение срока, не превышающего четырех месяцев, до возврата их собственнику на основании решения территориального органа Росгвардии или передачи в территориальный орган Росгвардии, говорится в пояснительных материалах к документу. Росгвардия будет наеалена полномочиями по приему от органов внутренних дел, хранению и уничтожению добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20230125/zakon-1847301658.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф