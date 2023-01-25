https://ria.ru/20230125/zakon-1847446111.html
Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД
Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД - РИА Новости, 25.01.2023
Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД
Госдума приняла закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:42
2023-01-25T20:42
2023-01-25T20:42
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. Законопроектом был внесен правительством РФ. Инициативой предлагается внести изменения в законы "Об оружии", "О полиции" и "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Территориальные органы МВД России будут наделены полномочиями осуществлять в установленном порядке прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, основных частей огнестрельного оружия в течение срока, не превышающего четырех месяцев, до возврата их собственнику на основании решения территориального органа Росгвардии или передачи в территориальный орган Росгвардии, говорится в пояснительных материалах к документу. Росгвардия будет наеалена полномочиями по приему от органов внутренних дел, хранению и уничтожению добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20230125/zakon-1847301658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД
ГД приняла закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия органами МВД