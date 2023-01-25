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Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД - РИА Новости, 25.01.2023
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Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД
Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД - РИА Новости, 25.01.2023
Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД
Госдума приняла закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:42
2023-01-25T20:42
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. Законопроектом был внесен правительством РФ. Инициативой предлагается внести изменения в законы "Об оружии", "О полиции" и "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Территориальные органы МВД России будут наделены полномочиями осуществлять в установленном порядке прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, основных частей огнестрельного оружия в течение срока, не превышающего четырех месяцев, до возврата их собственнику на основании решения территориального органа Росгвардии или передачи в территориальный орган Росгвардии, говорится в пояснительных материалах к документу. Росгвардия будет наеалена полномочиями по приему от органов внутренних дел, хранению и уничтожению добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей огнестрельного оружия.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
20:42 25.01.2023
 
Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД

ГД приняла закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия органами МВД

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума приняла закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России.
Законопроектом был внесен правительством РФ. Инициативой предлагается внести изменения в законы "Об оружии", "О полиции" и "О войсках национальной гвардии Российской Федерации".
Территориальные органы МВД России будут наделены полномочиями осуществлять в установленном порядке прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, основных частей огнестрельного оружия в течение срока, не превышающего четырех месяцев, до возврата их собственнику на основании решения территориального органа Росгвардии или передачи в территориальный орган Росгвардии, говорится в пояснительных материалах к документу.
Росгвардия будет наеалена полномочиями по приему от органов внутренних дел, хранению и уничтожению добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей огнестрельного оружия.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 12:57
ГД приняла закон об обязательном сборе геномной информации у подозреваемых
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
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