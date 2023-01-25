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В ЛНР продолжат поднимать массовые захоронения мирных жителей - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/zakhoroneniya-1847332334.html
В ЛНР продолжат поднимать массовые захоронения мирных жителей
В ЛНР продолжат поднимать массовые захоронения мирных жителей - РИА Новости, 25.01.2023
В ЛНР продолжат поднимать массовые захоронения мирных жителей
В Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной в ЛНР остались массовые захоронения мирных жителей, которые надо поднимать, рассказала РИА Новости советник врио РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:34
2023-01-25T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
анна сорока
рубежное
северодонецк
лисичанск
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. В Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной в ЛНР остались массовые захоронения мирных жителей, которые надо поднимать, рассказала РИА Новости советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока. По словам Сороки, межведомственная рабочая группа сейчас в основном работает со стихийными захоронениями на освобожденных территориях ЛНР - в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Кременной, Сватово. "Когда пошла первая информация об освобождении Рубежного, мы загрузили четыре автомобиля и поехали туда. Где-то в районе Новой Астрахани понимаем, что-то пошло не так… Обстрел за обстрелом. Въезжаем в Рубежное, а в городе под контролем всего две улицы, вокруг продолжаются ожесточенные уличные бои. То есть мы приехали фиксировать погибших, а здесь совсем не до погибших, живых бы спасти! У меня эти кадры до сих пор перед глазами: тела просто лежат на улицах, а большие собаки, алабаи, их разрывают. Ситуация была безвыходная, никто не мог по-человечески предать останки земле", - рассказала Сорока. Тела погибших тогда начали помогать собирать неравнодушные местные жители, им привезли перчатки и мешки. Трактором выкопали два рва и начали свозить тела. "Вот так и формируются массовые захоронения – от безысходности. Аналогично происходило в Северодонецке, Лисичанске, Попасной. Во всех этих городах есть крупные массовые захоронения мирных жителей, которые надо будет поднимать, нельзя делать из них братские могилы", - добавила она. По ее словам, были и стихийные индивидуальные захоронения - некоторых хоронили под окнами жилых домов. "Где-то даже фамилии были указаны, где-то маленькие безымянные крестики стояли", - рассказала Сорока.
https://ria.ru/20230125/tela-1847311447.html
https://ria.ru/20221213/ostanki-1838465106.html
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в мире, анна сорока, рубежное, северодонецк, лисичанск, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Сорока, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:34 25.01.2023 (обновлено: 15:01 25.01.2023)
 
В ЛНР продолжат поднимать массовые захоронения мирных жителей

Советник Пасечника Сорока рассказала об оставшихся в ЛНР захоронениях мирных жителей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЗахоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке
Захоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Захоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. В Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной в ЛНР остались массовые захоронения мирных жителей, которые надо поднимать, рассказала РИА Новости советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока.
По словам Сороки, межведомственная рабочая группа сейчас в основном работает со стихийными захоронениями на освобожденных территориях ЛНР - в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Кременной, Сватово.
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"Когда пошла первая информация об освобождении Рубежного, мы загрузили четыре автомобиля и поехали туда. Где-то в районе Новой Астрахани понимаем, что-то пошло не так… Обстрел за обстрелом. Въезжаем в Рубежное, а в городе под контролем всего две улицы, вокруг продолжаются ожесточенные уличные бои. То есть мы приехали фиксировать погибших, а здесь совсем не до погибших, живых бы спасти! У меня эти кадры до сих пор перед глазами: тела просто лежат на улицах, а большие собаки, алабаи, их разрывают. Ситуация была безвыходная, никто не мог по-человечески предать останки земле", - рассказала Сорока. Тела погибших тогда начали помогать собирать неравнодушные местные жители, им привезли перчатки и мешки. Трактором выкопали два рва и начали свозить тела.
"Вот так и формируются массовые захоронения – от безысходности. Аналогично происходило в Северодонецке, Лисичанске, Попасной. Во всех этих городах есть крупные массовые захоронения мирных жителей, которые надо будет поднимать, нельзя делать из них братские могилы", - добавила она.
По ее словам, были и стихийные индивидуальные захоронения - некоторых хоронили под окнами жилых домов. "Где-то даже фамилии были указаны, где-то маленькие безымянные крестики стояли", - рассказала Сорока.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнна СорокаРубежноеСеверодонецкЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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