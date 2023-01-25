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Захарова призвала Европу проснуться от летаргического сна - РИА Новости, 25.01.2023
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Захарова призвала Европу проснуться от летаргического сна
Захарова призвала Европу проснуться от летаргического сна - РИА Новости, 25.01.2023
Захарова призвала Европу проснуться от летаргического сна
Европе необходимо срочно очнуться от летаргического сна, вспомнить, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:00
2023-01-25T14:00
в мире
мария захарова
антонио таяни
вашингтон (штат)
сша
европа
мид италии
нато
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европе необходимо срочно очнуться от летаргического сна, вспомнить, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились США, и не наступать на одни и те же грабли, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни. Раннее Таяни заявил, что у Европы нет настоящей внешней и оборонной политики, среди стран "есть слишком много ревности", а также, что "Европа всегда оказывается после США". Он отметил, что "Европа должна сделать все, чтобы конфликт никогда не расширялся". По его словам, "ни НАТО, ни Европа, которая обязана помочь Украине, не воюют с Россией". "Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет. Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним — наличием печатного станка и чернил", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Европе необходимо срочно очнуться от своего летаргического сна и вспомнить, наконец, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США. Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana. Может, настало время в третий раз не наступать на одни и те же грабли?", - отметила дипломат.
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в мире, мария захарова, антонио таяни, вашингтон (штат), сша, европа, мид италии, нато
В мире, Мария Захарова, Антонио Таяни, Вашингтон (штат), США, Европа, МИД Италии, НАТО
14:00 25.01.2023
 
Захарова призвала Европу проснуться от летаргического сна

Захарова призвала Европу проснуться от летаргического сна и не наступать на те же грабли

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европе необходимо срочно очнуться от летаргического сна, вспомнить, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились США, и не наступать на одни и те же грабли, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни.
Раннее Таяни заявил, что у Европы нет настоящей внешней и оборонной политики, среди стран "есть слишком много ревности", а также, что "Европа всегда оказывается после США". Он отметил, что "Европа должна сделать все, чтобы конфликт никогда не расширялся". По его словам, "ни НАТО, ни Европа, которая обязана помочь Украине, не воюют с Россией".
"Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет. Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним — наличием печатного станка и чернил", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Европе необходимо срочно очнуться от своего летаргического сна и вспомнить, наконец, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны западными странами, становились именно США. Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana. Может, настало время в третий раз не наступать на одни и те же грабли?", - отметила дипломат.
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В миреМария ЗахароваАнтонио ТаяниВашингтон (штат)СШАЕвропаМИД ИталииНАТО
 
 
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