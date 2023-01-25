https://ria.ru/20230125/zagotovka-1847394578.html

В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны

В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны - РИА Новости, 25.01.2023

В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны

В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны, которые в дальнейшем будут использованы для восстановления лесов по федеральному проекту "Сохранение... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:24

2023-01-25T17:24

2023-01-25T17:24

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны, которые в дальнейшем будут использованы для восстановления лесов по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Сотрудникам единственной в регионе шишкосушилки предстоит обработать 26 тонн собранных в конце прошлого года сосновых шишек.По словам главы региона, из одной тонны шишек получается всего десять килограммов семян.Как отметил Артамонов, в прошлом году в областных лесхозах заготовили более 260 килограммов сосновых семян, из них более 41 килограмма с улучшенными наследственными свойствами. План по посеву семян мелкохвойных пород на весну 2023 года составляет 4,59 гектара."Сохранение леса – одна из задач экологической программы региона. В этом направлении делается немало. У нас функционируют специальные питомники, где выращиваются сеянцы и саженцы различных пород деревьев, в том числе районированные для нашей полосы и с улучшенными наследственными качествами", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230119/gospodderzhka-1846005717.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов