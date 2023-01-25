https://ria.ru/20230125/zagotovka-1847394578.html
В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны
В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны - РИА Новости, 25.01.2023
В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны
В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны, которые в дальнейшем будут использованы для восстановления лесов по федеральному проекту "Сохранение... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:24
2023-01-25T17:24
2023-01-25T17:24
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны, которые в дальнейшем будут использованы для восстановления лесов по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Сотрудникам единственной в регионе шишкосушилки предстоит обработать 26 тонн собранных в конце прошлого года сосновых шишек.По словам главы региона, из одной тонны шишек получается всего десять килограммов семян.Как отметил Артамонов, в прошлом году в областных лесхозах заготовили более 260 килограммов сосновых семян, из них более 41 килограмма с улучшенными наследственными свойствами. План по посеву семян мелкохвойных пород на весну 2023 года составляет 4,59 гектара."Сохранение леса – одна из задач экологической программы региона. В этом направлении делается немало. У нас функционируют специальные питомники, где выращиваются сеянцы и саженцы различных пород деревьев, в том числе районированные для нашей полосы и с улучшенными наследственными качествами", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230119/gospodderzhka-1846005717.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. В Липецкой области приступили к заготовке семян сосны, которые в дальнейшем будут использованы для восстановления лесов по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Сотрудникам единственной в регионе шишкосушилки предстоит обработать 26 тонн собранных в конце прошлого года сосновых шишек.
По словам главы региона, из одной тонны шишек получается всего десять килограммов семян.Как отметил Артамонов, в прошлом году в областных лесхозах заготовили более 260 килограммов сосновых семян, из них более 41 килограмма с улучшенными наследственными свойствами. План по посеву семян мелкохвойных пород на весну 2023 года составляет 4,59 гектара.
"Сохранение леса – одна из задач экологической программы региона. В этом направлении делается немало. У нас функционируют специальные питомники, где выращиваются сеянцы и саженцы различных пород деревьев, в том числе районированные для нашей полосы и с улучшенными наследственными качествами", – сказал Артамонов
.