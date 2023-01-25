https://ria.ru/20230125/zaes-1847354505.html

Глава МИД Турции и глава МАГАТЭ обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МИД Турции и глава МАГАТЭ обсудили ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.01.2023

Глава МИД Турции и глава МАГАТЭ обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:32

2023-01-25T15:32

2023-01-25T15:32

запорожская аэс

магатэ

россия

энергодар

турция

рафаэль гросси

мевлют чавушоглу

в мире

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СТАМБУЛ, 25 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство. Чавушоглу и Гросси провели телефонный разговор в среду. "Стороны обсудили последние события на Украине и на Запорожской АЭС", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230125/zaporozhe-1847232799.html

https://ria.ru/20230125/aes-1847324625.html

россия

энергодар

турция

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запорожская аэс, магатэ, россия, энергодар, турция, рафаэль гросси, мевлют чавушоглу, в мире